Hochwasserlage am Inn entspannt sich - Donau-Pegel steigt leicht

Die Hochwasserlage am Inn hat sich etwas beruhigt. Mit der höchsten Meldestufe 4 sei nicht mehr zu rechnen, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt um Mitternacht mit.

Zuvor waren am Montag für die Landkreise Mühldorf am Inn und Rosenheim sowie für die Stadt Rosenheim Warnungen vor Überschwemmungen ausgesprochen worden. Die Wasserstände in Rosenheim seien nun rückläufig, hieß es.

Hochwasserlagebericht: Scheitel in Wasserburg bereits erreicht

In Wasserburg am Inn galt die Warnstufe 3, es war am Abend noch mit einer höheren Warnstufe gerechnet worden. Im Hochwasserlagebericht hieß es nun in der Nacht, dass der Scheitel mit der Stufe 3 innerhalb der Nacht erreicht wird. Mit einer höheren Meldestufe sei also nicht mehr zu rechnen.

Die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz in der Altstadt würden zurückgefahren. Nach Angaben der Stadt wird sich die Lage bis in die frühen Dienstagmorgenstunden deutlich entspannen. Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es.

Donau bei Passau: Scheitelhöhe nach unten korrigiert

Trotz weiteren Regenfällen in der Nacht zum Dienstag ist die Hochwasserlage in Passau am frühen Dienstagmorgen weitestgehend entspannt. Die erwartete maximale Scheitelhöhe der Donau wird gegen Mittag erwartet und wurde von neun auf rund 8.25 Meter nach unten korrigiert, so ein Mitarbeiter der Stadt auf BR-Anfrage.

Sollte es dabei bleiben, würde Passau mit einem blauen Auge davonkommen. Kein Vergleich zum Jahrhundert-Hochwasser im Jahr 2013 mit Pegelständen von fast 13 Metern. Der Scheitel des Inns wird gegen Dienstagvormittag mit einer Höhe von rund sechs Metern erwartet. Aktuell sind wegen Überschwemmungen oder drohenden Überflutungen die Obere Donaulände und die Fritz-Schäffer-Promenade gesperrt. Der Aufbau von Hochwasserschutzwänden läuft schon seit Montag und wird auch am Dienstag weitergeführt.

Meldestufe 1 für Regensburg erwartet

Laut aktuellem Lagebericht des Hochwassernachrichtendiestes Bayern wird für den späten Dienstagnachmittag die Meldestufe 1 für den Raum Regensburg erwartet. Das heißt, es kann zu Überflutungen und Ausuferungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor ergiebigem Dauerregen in der Oberpfalz. Laut Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz hat es in der Nacht auf Dienstag keine Einsätze wegen Hochwasser oder Überschwemmungen in der Oberpfalz gegeben.

Weiter unwetterartige Regenfälle in Südbayern

Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Dienstagabend am westlichen und zentralen Alpenrand weiter unwetterartige Regenmengen von nochmals 30 bis 50, im daran angrenzenden Vorland bis 30 l/qm. Vom östlichen Alpenrand über weite Teile Südbayerns bis in die Oberpfalz werden im gleichen Zeitraum nochmals 15 bis 30 l/qm erwartet.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern erwartet, dass am Dienstag das derzeitige Tief weiter nach Osten in die Adria zieht. In der Nacht zum Mittwoch soll der Regen nachlassen.

Mit Material von dpa