Aufräumen nach Unwettern: Hagelbrocken zerstückelten Ziegel

40 Hilfskräfte aus dem Kreis München in Benediktbeuern

Die Aufräumarbeiten in Benediktbeuern werden auch von Einsatzkräften aus dem Landkreis München unterstützt. Am Mittag waren 40 Einsatzkräfte mit mehreren Drehleitern und Löschfahrzeugen als Helfer vor Ort.

Bereits am Samstag hatten Hilfskräfte 39 Notdächer nach Benediktbeuern gebracht, um Häuser provisorisch vor den Regenmassen zu schützen. Am Einsatz beteiligt sind oder waren konkret Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Pullach, Oberschleißheim, Neuried, Aschheim, Feldkirchen, Garching, Gräfelfing, Grasbrunn, Taufkirchen und Unterschleißheim sowie Einsatzkräfte der Kreisbrandinspektion Landkreis München und des Technischen Hilfswerks.

Kissing: Zwölf Verletzte bei Aufbau von Bierzelt

Auch andere Regionen in Bayern wurden schwer getroffen. In Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) wurden zwölf Menschen verletzt, als sie ein Bierzelt aufbauten. Im selben Ort deckte der Sturm das Dach des Seniorenheimes "Sankt Gabriel" ab und schleuderte die Trümmer auf die vor dem Gebäude parkenden Autos. 104 Altenheimbewohnerinnen und -bewohner sind dort noch immer betroffen und können nicht zurück in ihr gewohntes Umfeld.

30 Seniorinnen und Senioren, die besondere Pflege benötigen, wurden noch am Samstag in nahegelegenen Seniorenheimen untergebracht. 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden für eine Nacht in die gegenüberliegende Mehrzweckhalle verlegt, sie sind inzwischen auch in anderen Seniorenheimen untergekommen.

Dauerregen in Teilen Bayerns

Die Aufräumarbeiten werden zum Teil noch Monate dauern. Erschwerend kommt derzeit hinzu, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerregen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz bis zum Dienstag warnte. An den Alpen gebe es Unwetter durch Dauerregen, der extrem ergiebig sei, hieß es.

Das Landratsamt teilt Aichach-Friedbert eilt mit, dass die Grüngutsammelstelle Kissing wegen der Aufräumarbeiten auch am Dienstag (29. August) außerplanmäßig geöffnet ist. Von 8 bis 17 Uhr können dort Grüngut und Sperrmüll, der aus den Unwetterschäden stammt, kostenlos abgegeben werden.

Zusätzlich gibt es drei weitere Container für Sperrmüll in Kissing, Mering und Friedberg. Das Landratsamt bittet die Bürgerinnen und Bürger in den südlichen Landkreisgemeinden, die Wertstoffsammelstellen bzw. Grüngutannahmestellen in den kommenden Tagen für die Menschen freizuhalten, die Material aus den Unwetterschäden abgeben wollen.