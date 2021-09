Bundestagswahl: Der #Faktenfuchs hat Falschmeldungen im Blick

War die Wahlurne, an der Laschet gewählt hat, nicht richtig verschlossen? (18:20 Uhr)

Das behaupten viele User im Netz. Sie beziehen sich dabei auf ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie der Kanzlerkandidat der Union seinen Wahlzettel in einem Wahllokal in Aachen einwirft. Darauf sieht es so aus, als wäre das Vorhängeschloss an der Urne offen. Es ist ein Foto, das die Nachrichtenagenturen DPA und AFP ausgegeben haben, wie der #Faktenfuchs verifizieren konnte. Das Material ist also echt. Leider hilft das Bild selbst aber auch nicht so viel weiter; es ist nicht eindeutig zu erkennen, ob das Schloss an der Wahlurne geöffnet ist. Auf Nachfrage des #Faktenfuchs erklärt ein Sprecher der Stadt Aachen, die Urne sei ordnungsgemäß geschlossen gewesen. “Das Schloss ist morgens vor Öffnung des Wahllokals vom gesamten Wahlvorstand geprüft und freigegeben worden. Das Schloss ist und war jederzeit voll funktionstüchtig.” Ein halb geöffneter Zustand sei bei dieser Art Schloss “prinzipiell nicht möglich. Unglücklich war wohl die fotografische Perspektive.”

Schon im Wahlkampf wurde in den sozialen Netzwerken darüber spekuliert, ob es möglich wäre, dass Urnen nicht richtig versiegelt werden. Und auch am Wahltag verbreitet sich auf Telegram eine Sprachnachricht, in der es heißt, Wahlurnen in Berlin-Pankow seien nicht versiegelt gewesen.

Wie genau muss eine Wahlurne verschlossen sein - und wie wird das sichergestellt?

Tatsächlich schreibt das Wahlgesetz in Paragraph 33 vor, dass Wahlurnen zu verwenden sind, “die eine Wahrung des Wahlgeheimnisses sicherstellen”. Wahlurnen müssen also verschließbar sein. Es gibt allerdings - anders als immer wieder behauptet wird - keine Vorgabe, dass zusätzlich ein Siegel oder eine Verplombung an der Wahlurne anzubringen ist. Zudem muss die Urne während der Wahl und bis zur Auszählung geschützt werden. Am Wahltag prüft der Wahlvorstand vor Öffnung des Wahllokals, ob die Wahlurne leer ist. Danach verschließt er oder sie die Urne. Sie darf bis zum Schluss des Wahltages nicht mehr geöffnet werden. Dies wird durch die Öffentlichkeit der Wahlen sichergestellt: Wahlhelfer und Wähler können das Wahllokal betreten und beobachten.