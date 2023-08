Schäden und Verletzte: Unwetter sorgen für Chaos in Südbayern

Auf seinen letzten Zügen zeigt sich der Sommer 2023 in Bayern noch einmal von seiner wuchtigen Seite: Heftige Gewitter sind am Nachmittag über Teile des Freistaats hinweggezogen. Vor allem der Süden war betroffen. Dort richteten die Unwetter zahlreiche Schäden an. Auch Menschen wurden verletzt.

Zum Artikel: Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen im Süden Bayerns

Sturmböe reist Bierzelt mit - Zwölf Verletzte in Schwaben

Im schwäbischen Kissing bei Augsburg hat eine Sturmfront ein Bierzelt umgeworfen. Laut ersten Informationen der Polizei wurden dabei rund zwölf Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Als das Unwetter aufzog, waren sie mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten – dabei wurden sie verletzt.

Zudem berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord von vielen weiteren unwetterbedingten Einsätzen. Hauptsächlich handelte es sich dabei um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Durch Hagel seien außerdem auch einige Dachfenster beschädigt worden. In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände.

"Schneise der Verwüstung" in Oberbayern

Auch in Oberbayern wüteten am Samstag schwere Gewitter. Von Bad Tölz bis Garmisch-Partenkirchen hinterließen Starkregen und orkanartige Böen laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilweise eine Schneise der Verwüstung - unter anderem durch Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen. Die Folge waren zahlreiche eingeschlagene Fahrzeugscheiben. In Benediktbeuern waren mehrere Straßen überflutet. Sie konnten teilweise nur teilweise nur einspurig befahren werden. Auch Ampeln fielen aus.

Aufgrund von Ästen auf der Fahrbahn, musste sogar die Autobahn A95 vorübergehend gesperrt werden. Kaputte Fenster, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume beschäftigen auch die Einsatzkräfte südlich von Ingolstadt. Nach Aussagen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord war insbesondere rund um Pfaffenhofen an der Ilm und Freising eine gute halbe Stunde lang "Land unter". Laut grober Schätzung habe man in der Zeit rund um die hundert Einsätze gehabt. Im Raum München blieb es laut Feuerwehr bei kleineren Einsätzen.

Mit Informationen von dpa