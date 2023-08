Ukraine-Ticker: Russische Langstrecken-Bomber TU-22 zerstört

06.40 Uhr: Sieben Verletzte bei Angriff auf ukrainische Stadt Dnipro

In der zentralukrainischen Stadt Dnipro sind nach Angaben des Gouverneurs der Region sieben Menschen durch einen russischen Raketenangriff verletzt worden. Drei Männer und vier Frauen seien verletzt worden, erklärt Serhij Lisak.

06.25 Uhr: Kiew - Haben zwei russische Langstrecken-Bomber TU-22 zerstört

Bei Angriffen auf russische Flugplätze sind in den vergangenen Tagen nach ukrainischen Angaben zwei TU-22 Langstrecken-Bomber zerstört und zwei weitere beschädigt worden. Das gab der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, in einem Fernsehinterview mit dem ukrainischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty bekannt. Möglicherweise sei sogar eine fünfte Maschine beschädigt worden. Sein Dienst stehe in direktem Kontakt mit den Personen, die die Flugplätze angegriffen hätten. "Es handelte sich um Personen, die von russischem Territorium aus bestimmte Aufgaben erfüllten."

Die TU-22 ist ein Überschallbomber aus der Zeit des Kalten Krieges und kann auch Atomwaffen transportieren.

06.00 Uhr: Drei ukrainische Drohnen über Russland abgeschossen

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau drei ukrainische Drohnen abgeschossen. Zwei Drohnen seien über der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgeschossen worden und eine weitere über der Region Kaluga, die näher an Moskau liegt.

04.00 Uhr: Selenskyj-Berater: Wagner-Chef Prigoschin hat mit Abbruch seines Aufstands "eigenes Todesurteil unterschrieben"

Der bei einem Flugzeugabsturz getötete Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat nach Ansicht des ukrainischen Präsidentenberaters Michailo Podoljak mit seinem abgebrochenen Marsch auf Moskau im Juni sein "Todesurteil" unterschrieben. "Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben", sagte Podoljak der "Bild"-Zeitung. Der Aufstand habe Putin "erschreckt". "Putin verzeiht niemandem seine eigene Angst", fügte er hinzu.

Eine "solche demonstrative Beseitigung", wenn sie denn stattgefunden habe, sei "ein direktes Signal an die Eliten, dass die brutalen Morde an den eigenen Leuten in Russland beginnen", sagte der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf den Flugzeugabsturz.

Moskau sende damit auch ein Signal an die eigene Armee, "dass es dort wirklich keine Helden gibt und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird".

04.00 Uhr: Baerbock enttäuscht von Wirkung der Russland-Sanktionen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich enttäuscht von der Wirkung der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt. "Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so. Weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen", sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview mit dem Journalisten Stephan Lamby für dessen Buch "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges", das an diesem Donnerstag erscheint.

Die westlichen Verbündeten hatten Russland nach dem Angriff auf die Ukraine mit massiven wirtschaftlichen Strafmaßnahmen belegt. Trotzdem wächst die russische Wirtschaft, während die deutsche zu Jahresbeginn in eine Rezession gerutscht ist. Allerdings betonen westliche Ökonomen, dass Russland das Wachstum vor allem seiner Kriegswirtschaft und der massiv hochgefahrenen Produktion von Waffen und Munition zu verdanken habe. Nachhaltig sei dieses Wachstum nicht.

03.30 Uhr: Kundgebungen in Bayern zum Unabhängigkeitstag der Ukraine

Zum (heutigen) Unabhängigkeitstag der Ukraine haben Unterstützer des Landes zu Kundgebungen in Neumarkt und Regensburg aufgerufen. In Neumarkt beginnt die Kundgebung um 15.30 Uhr mit Musik des Vyshyvanka-Ensembles von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern. Ab 16 Uhr sprechen dann der Bürgermeister von Postbauer-Heng, Horst Kratzer (CSU), und Ihor Bida, ein Schwerbehinderter, der den Krieg als Bewohner an der Front erlebt hat. Im Anschluss an die Kundgebung ist ein Empfang im Bürgerhaus Neumarkt. In Regensburg ziehen Sympathisanten der Ukraine zum Nationalfeiertag ab 17.30 Uhr durch die Altstadt. In Landshut findet vor dem Rathaus von 10 Uhr bis 19 Uhr ein Wohltätigkeitsmarkt für die Ukraine statt.

In Nürnberg laden ukrainische Vereine dazu ein, den Unabhängigkeitstag der Ukraine zu feiern. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Nürnberger Kornmarkt. Um 18 Uhr soll dann ein Solidaritätszug beginnen, bei dem eine 35 Meter lange ukrainische Fahne durch die Nürnberger Innenstadt getragen werden soll. Blau-gelbe Farben, ukrainische Trachtenblusen und -hemden seien bei der Veranstaltung herzlich willkommen. Außerdem wird dazu aufgerufen, ukrainische Fahnen auf den Balkonen und in den Fenstern zu platzieren.

Ebenfalls um 18 Uhr beginnt eine Kundgebung auf dem Erlanger Rathausplatz, an der auch Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) teilnehmen wird. Auch die ukrainische Kunstdozentin Tetjana Ljudwitschenko aus Browary hat die Einladung des Vereins Ukrainer in Franken angenommen. Ljudwitschenko hält sich noch bis Ende des Monats in Erlangen auf, um dort Meisterkurse im dekorativen Malen zu geben.

03.25 Uhr: Ukrainische Stadt Dnipro Ziel russischer Angriffe

Die ukrainische Stadt Dnipro ist nach Angaben des Gouverneurs der Region in der Nacht Ziel russischer Angriffe. "Ein Treffer. Es gibt Verletzte", teilt Serhij Lyssak auf seinem Telegram-Kanal mit. Weitere Informationen liegen zunächst nicht vor.

03.15 Uhr: Militäranalyst: F-16 für Ukraine nicht kriegsentscheidend

Mit den versprochenen F-16-Kampfflugzeugen kann die Ukraine nach Einschätzung eines Militäranalysten zwar die Entfaltung der russischen Luftwaffe einschränken, aber ein "Gamechanger", also eine kriegsentscheidende Veränderung, sei dies nicht. Das sagte Niklas Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichwohl wären die F-16, ebenso wie die in Deutschland diskutierte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, ein qualitativer Sprung für die Verteidigung der Ukraine.

"Die russische Logistik hinter der Front zu treffen, war immer ein wichtiger Aspekt für die Ukraine", sagte Masuhr. Das wäre mit Taurus-Raketen wegen der größeren Reichweite besser möglich als bisher.

"Weiterhin relevant für die Ukraine ist die Lieferung von Artillerie und Luftabwehrmunition, das sind dauerhafte Bedarfsposten", sagte Masuhr. Die Ukraine müsse Bevölkerung, zivile Infrastruktur wie Getreidesilos oder Heizkraftwerke im Winter oder militärische Ziele schützen. Wenn die Zahl von Luftabwehrsysteme und -munition begrenzt sei und der Einsatz rationiert werden müsse, erlaube das der russischen Luftwaffe, freier zu agieren.

"Selbst eine minimale ukrainische F-16-Flotte kann dafür sorgen, dass die russische Luftwaffe sich vorsichtiger verhalten muss", sagte Masuhr. Die Ukraine könne sie damit von der Front besser fernhalten. "Die russische Luftwaffe müsste Waffen aus größerer Distanz abwerfen oder mit höherem Risiko fliegen."

Für die laufende Offensive der Ukrainer kommen die F-16 zu spät. Sie können wegen der Ausbildung von Piloten und Wartungspersonal nach einhelliger Einschätzung erst im nächsten Jahr zum Einsatz kommen.

Die Offensive habe nach den bisherigen Berichten nicht den erhofften Effekt erzielt, sagte Masuhr. Womöglich habe die ukrainische Führung beispielsweise unterschätzt, wie viel Zeit es brauche, um die russischen Minenfelder zu durchbrechen.

02.00 Uhr: EU-Militärausschuss bezweifelt Befreiung aller besetzten Gebiete in Ukraine

Die Militärführung der Europäischen Union ist skeptisch, ob die Ukraine alle von Russland besetzten Gebiete befreien kann. "Es bleibt fraglich, ob die volle Souveränität der Ukraine mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wiederhergestellt werden kann", sagte der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Robert Brieger, der "Welt". "Ich wäre auch vorsichtig, einen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte durch die russischen Verteidigungslinien zu erwarten. Die Zahl der Brigaden, die Kiew bei der Offensive zur Verfügung stehen, ist überschaubar. Andererseits hatte Russland über Monate Zeit, dicht gestaffelte und gut abgesicherte Verteidigungslinien aufzubauen." Der Ausschuss ist das höchste militärische Gremium der EU, ihm gehören die Generalstabschefs der 27 Mitgliedstaaten an.

"Es bleibt ein Abnutzungskrieg, der derzeit keinen Sieger erkennen lässt. Dass dieser Krieg durch einen militärischen Erfolg der Ukraine beendet wird, wäre wünschenswert, ist aber nicht prognostizierbar", sagte der Vier-Sterne-General dem Blatt. Er zeigte sich überzeugt, "dass Russland den Krieg in der Ukraine noch über einen sehr langen Zeitraum weiterführen kann". Die militärischen Fähigkeiten Moskaus seien durch die Sanktionen des Westens nicht wesentlich beeinträchtigt worden. "Hinzu kommt, dass Russland über eine sehr große Masse an Waffen und ein gewaltiges Reservoir an potenziellen Einsatzkräften verfügt. In diesen Punkten ist Russland der Ukraine deutlich überlegen."