Prozessauftakt um "Schockanrufe": Ältere Opfer im Visier

Es war ein erfolgreicher Polizeieinsatz: Im vorigen Sommer wurde in Berlin ein mutmaßliches Mitglied einer internationalen Bande von Telefonbetrügern festgenommen, die in Bayern ältere Menschen mit Schockanrufen zur Übergabe von Geld veranlasst haben soll. Der 39 Jahre alte Mann muss sich nun vor dem Landgericht in Landshut verantworten.

Immer wieder die gleiche Masche

Der Tatvorgang folgt einem Muster: Anrufer geben sich als Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus und behaupten, dass sich eine nahestehende Person in einer Notlage befindet: Zum Beispiel, dass ein Verwandter für einen tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich sei. Deswegen müsse sofort eine Kaution bezahlt werden.

Es geht um viel Geld

Und immer wieder fallen diejenigen, die Ziel sogenannter Schockanrufe werden, auf die Masche rein. So auch in dem Fall, der seit heute am Landgericht verhandelt wird. Der Angeklagte Damian P. soll als Teil einer Bande an solchen Schockanrufen, mehrere davon im Raum Landshut, beteiligt gewesen sein.

Die Geschädigten wurden laut Staatsanwaltschaft um hohe Geldsummen und Wertgegenstände gebracht. Mehrmals geht es um Geldbeträge von mehr als 20.000 Euro oder um Goldmünzen, die - so der Plan - immer an öffentlichen Plätzen übergeben werden sollen. Vor einem Landshuter Hotel zum Beispiel, in der Nähe des Hauptbahnhofs oder auf einem Supermarktparkplatz, so auch in einem Fall in Wismar. Nicht immer sei es dabei zur Übergabe gekommen – eine Frau erkannte den Betrugsversuch demnach im letzten Moment.

Klar aufgeteilte Rollen

Die Bande habe laut Anklage ihre Aufgaben klar aufgeteilt: Einer, der koordiniert. Einer, der Rufnummern technisch manipuliert. Und einer, der die Festnetznummern ausfindig macht. Laut Verteidigung werde bei diesem Vorgehen gezielt nach Namen gesucht, die heute nicht mehr gängig seien. Das Ziel der Anrufe: ältere Opfer.

Die sollen dann das Geld oder Wertgegenstände an weitere Bandenmitglieder aushändigen. Oftmals handele es sich um Gruppierungen aus dem osteuropäischen Raum. Eine Schlüsselrolle kommt dabei aber auch immer den Bandenmitgliedern zu, die akzentfrei Deutsch sprechen – um sich glaubhaft als Beamte von Polizei oder Justiz ausgeben zu können.

Angeklagter legt Geständnis ab

Die Rolle des Angeklagten P. sei laut Verteidigung die "des Logistikers" gewesen, dafür sei er anteilig entschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft erklärte, P. sei für die Koordinierung der Abholung, insbesondere für die Bereitstellung und Organisation der Abholer, verantwortlich gewesen.

Über seinen Verteidiger legte der Angeklagte ein Geständnis ab, entschuldigte sich anschließend persönlich und zeigte sich kooperativ. Bereits vor der Verhandlung sei demnach ein Betrag von insgesamt 10.000 Euro zur anteiligen Wiedergutmachung an zwei geschädigte Personen überwiesen worden. Entsprechende Belege dafür wurden vorgelegt. Dem Angeklagten droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem banden- und gewerbsmäßiger Betrug in mehreren Fällen vor.

2023 weniger Anrufer aber höherer Schaden

In Niederbayern waren die Zahlen beim Callcenter-Betrug zuletzt rückläufig. Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizei von 2023. Aber: Der Vermögensschaden bei Enkeltrickbetrug und Schockanrufen stieg auf mehr als zwei Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnten mehr als 40 Personen festgenommen werden, die im Zusammenhang mit der Abholung von Geld und Wertgegenständen von Betrugsopfern stehen.