Mit Kabarett gegen Schockanrufe und Enkeltricks

"Ned mit mir" - so heißt ein neues Kabarettprogramm aus Niederbayern. Es soll älteren Menschen helfen, sich besser vor Trick- und Telefonbetrügern zu schützen. Kabarettist Tom Bauer und der echte Polizist Rudolf Schmuderer gehen damit neue Wege im Kampf gegen Haustürkriminalität und Trickbetrügereien am Telefon. "Wir wollen mit Humor den Kriminellen die Stirn bieten", sagt Autor Tom Bauer, der das rund 80-minütige Programm mit dem Polizisten Schmuderer geschrieben hat.

Sketche und Musik machen den Unterschied

"Wir haben halt als Kabarettisten ganz andere Möglichkeiten wie einer mit PowerPoint-Präsentation", sagt Bauer im Interview mit BR24. "Ich habe mir das schon angeschaut von der Polizei. Und die machen das echt top. Aber da sind die Möglichkeiten einfach begrenzt. Und ich habe Musik, kann Sketche machen, das ist der Unterschied, warum das so gut ankommt."

Und so singen und spielen der Kabarettist und der echte Polizist auf der Bühne gegen alle möglichen Betrügereien an der Haustür oder am Telefon an.

Seniorenbeirat als Ideengeber

Die Idee zu der neuen Art der Kriminalitätsbekämpfung kam vom Seniorenbeirat im Landkreis Dingolfing-Landau. Landrat Werner Bumeder (CSU) und den Verantwortlichen im Landkreis Dingolfing-Landau gefiel die Idee, umgesetzt wurde sie in Zusammenarbeit mit der Polizei in Dingolfing und deren Leiter Max Mundt. Finanziert werden die kostenlosen Kabarettveranstaltungen für Senioren durch den Landkreis und eine Bank, die als Sponsor unterstützt.

Ungeahntes Talent

Und schnell zeigte sich, dass der Präventionsbeauftragte der Polizei Rudolf Schmuderer auch schauspielerisches Talent mitbringt, er wurde auf der Bühne schnell zum gefeierten und ebenbürtigen Kollegen des Kabarettisten Tom Bauer. Der Polizist schlüpft auf der Bühne selbst immer wieder in Ganovenrollen, tritt dann aber auch wieder als Präventionsbeamter der Polizei auf.

Ziel des Programms sei es natürlich, zu verhindern, dass Senioren auf Trick- und Telefonbetrüger hereinfallen, sagt Schmuderer. Und sollte das trotzdem passiren, dann heiße es, in die Offensive gehen, rät der echte Polizist auf der Kabarettbühne im Interview mit dem BR: "Und sollte es passieren, dann muss sich niemand schämen. Da muss man drüber reden und - ganz wichtig - auch bei der Polizei Anzeige erstatten." Nur so könnten die Straftaten verfolgt und andere potenzielle Opfer geschützt werden.

Erst lustig - dann nachdenklich

Die rund 300 Besucher im vollbesetzten Wirtshaussaal in Reisbach haben viel gelacht und mitgesungen an dem etwas anderen Seniorennachmittag. Und sie gehen doch nachdenklich nach Hause. Bei einer Umfrage unter den Besuchern stellt sich heraus, dass manche von ihnen schon einschlägige Erfahrungen mit Betrugsversuchen gemacht haben, vor allem am Telefon. Und einige summen beim Rausgehen das Lied "Ned mit mir" von Tom Bauer.

Millionenschaden in Niederbayern durch Abzocker

Allein in Niederbayern erbeuteten Telefon- und andere Trickbetrüger in den vergangenen Jahren jeweils rund zwei Millionen Euro, so Günther Tomaschko vom Polizeipräsidium Niederbayern auf BR-Anfrage. Es gelinge der Polizei aber auch immer öfter, ganze Callcenter auszuheben und auch Hintermänner von Telefonbetrügern festzunehmen. Callcenter- und Telefonbetrug sei noch immer "hochaktuell und hochbrisant". Auch die Polizei überlege immer neu, wie man gerade ältere Menschen am besten erreichen und aufklären könne. In dem Kabarettprogramm sieht auch der Experte einen interessanten Ansatz, der unterstützenswert sei - wie alles, was Prävention und Aufklärung helfen könne.

Die nächste Aufführung von "Ned mit mir" findet am Donnerstag (21. März/14 Uhr) in Oberteisbach im Kreis Dingolfing-Landau statt - und danach vielleicht auch in anderen Regionen Bayerns.