Enkeltrick und Co. Trickbetrüger: Vier fiese Maschen

Den Enkeltrick kennen Sie schon? Aber was ist mit der Rauchmelderkontrolle? Oder den falschen Polizisten? Wir stellen aktuelle Betrugsmaschen der Trickbetrüger vor. Plus: Wie Sie sich schützen können.

Die Polizei warnt derzeit unter anderem vor diesen Betrugsmaschen:

1. Masche: Die falschen Polizeibeamten

Jemand ruft bei Ihnen an - oft sogar mit einer "gespooften", also manipuliertenTelefonnumer auf dem Display (zum Beispiel in Nürnberg: 0911-110) - und sagt, man habe bei einer festgenommenen Person Ihre Daten samt Adresse gefunden und müsse nun davon ausgehen, dass Sie bald ausgeraubt werden sollen. Zu Ihrer Sicherheit - so der Betrüger am anderen Ende der Telefonleitung - würde man nun jemanden schicken, der Ihre Wertgegenstände abholt und in Sicherheit brächte. Das ist natürlich alles Quatsch! Geben Sie niemals fremden Menschen Wertgegenstände oder Bargeld mit!

Während des Oktoberfests in München wurde diese Masche noch durch ein Detail erweitert: Die falschen Polizisten gaben am Telefon an, sie seien in einer Art Undercover-Aktion tätig, weshalb die Geschädigte auch mit niemandem darüber rede solle. Und man käme, um den Schmuck zum Fotografieren abzuholen - damit er im Falle eines Diebstahls zuzuordnen sei.

Die Polizei rät im Fall der "falschen Polizeibeamten":

Informieren Sie unter 110 sofort die Polizei, wenn Ihnen eine telefonische Kontaktaufnahme seltsam vorkommt. Polizeibeamte, auch in zivil, zeigen stets ihren Dienstausweis vor. Hegen Sie daran Zweifel, lassen Sie sich den Namen des Polizeibeamten und die Dienststelle nennen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Die wahre Polizei wird niemals Schmuck oder Bargeld an sich nehmen!

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte, Polizisten oder Anwälte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen!

Geben Sie niemals Details zu familiären (auch keine Namen von Enkeln, Nichten, etc.) oder finanziellen Verhältnissen preis!

2. Masche: Die Medikamentenlieferung

Bei dieser Masche klingelt es an der Haustür, ein Mann gibt an, er habe eine eilige Medikamentenlieferung für den Nachbarn und benötige Zettel und Stift, um dem abwesenden Empfänger eine Nachricht zu schreiben. Oft wird diese Masche noch variiert, indem dem Opfer vorher beispielsweise beim Tragen schwerer Einkaufstüten geholfen wird. Während der vermeintliche Medikamentenbote die Geschädigte in der Wohnung ablenkt, beispielsweise auch noch durch die Bitte um ein Glas Wasser, tritt eine weitere Person unbemerkt ein und durchsucht die Wohnung nach Wertgegenständen.

3. Masche: Der Wasserrohrbuch

Bei dieser Betrugsmasche, die im weitesten Sinne auch unter dem Titel "der falsche Handwerker" zusammenzufassen ist, klingelt ebendieser und gibt an, wegen eines Wasserrohrbruchs das Badezimmer betreten zu müssen. Dann wird der Wohnungseigentümer gebeten, das Wasser anzumachen und laufen zu lassen, beispielsweise die Duschdüse. Während dieses Ablenkungsmanövers wird die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Manchmal gibt sich der Betrüger auch als Versicherungsangestellter aus.

4. Masche: Der Rauchmelderbetrug

Was zunächst als Fake-WhatsApp-Nachricht und Panikmache begann, wurde im Herbst 2019 im Schwarzwald tatsächlich Realität. Betrüger versuchten sich, als Feuerwehr getarnt, unter dem Vorwand einer Rauchmelder-Kontrolle, Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Auch hier gilt: Die Feuerwehr macht keine Rauchmelderkontrollen in privaten Gebäuden.

Das rät die Polzei - So schützen Sie sich!

Lassen Sie niemals fremde Menschen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker, Stromableser oder Heizungsmonteure nur ein, wenn Sie die Gewerke selbst bestellt haben oder von Ihrer Hausverwaltung eine Ankündigung des Termins erhalten haben. Auch bei den oft zitierten Wasserrohrbrüchen oder Rauchmelderkontrollen sollten Sie zuerst die Stadtwerke, Ihre Hausverwaltung oder den Hausmeister anrufen und dort nachfragen.

Nehmen Sie vermeintlich "eilige" Pakete und Lieferungen an Nachbarn nur dann an, wenn Sie vorher von diesen darum gebeten worden sind.

Die Polizei rät außerdem, skeptisch zu bleiben. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun! Und auch wenn man hin und wieder von mutigen Seniorinnen und Senioren liest, die Enkeltrick-Betrüger und Co. das Handwerk gelegt haben - rufen Sie in solchen Fällen die Polizei und unternehmen nichts in Eigenregie.

(Mit Informationen vom PP München)