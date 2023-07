Telefonbetrug in Landshut - Festnahme in Berlin

In Berlin ist ein mutmaßliches Mitglied einer internationalen Bande von Telefonbetrügern festgenommen worden, die in Bayern ältere Menschen mit Schockanrufen zur Übergabe von Geld veranlasst haben soll. Ein 38-Jähriger wurde festgenommen. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

20.000 Euro abgezockt

Der in Berlin festgenommene 38-Jährige soll unter anderem an einem solchen Betrug in Landshut vor zwei Wochen beteiligt gewesen sein. Eine 82-Jährige hatte dabei an einen Abholer 20.000 Euro übergeben. Der mutmaßliche Täter sei wenig später in Landshut festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft, heißt es von der Polizei. Fast gleichzeitig soll die Bande versucht haben, in Landshut eine 80-Jährige dazu zu bringen, 100.000 Euro herauszugeben. Das scheiterte aber daran, dass ein Angehöriger der Frau den Betrugsversuch erkannte und die Telefonate beendete.