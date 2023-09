Enkeltrick & Co. - Kripo Weiden eröffnet Präventionsstelle

Die Kripo Weiden hat am Freitag ihre Präventionsstelle in neuen Räumen eröffnet. Die Fachberater der Kripo sind nun mitten in der Innenstadt ansässig und fußläufig – aber auch mit dem Auto – gut erreichbar.

Zentral gelegene Beratungsstelle

Die Präventionsstelle ist damit fast die einzige, die sich mitten in der Innenstadt und nicht in einem Behördengebäude befindet. In der Lage sei die Präventionsarbeit der Polizei gut sichtbar im hochfrequentierten Bereich, hieß es bei der Eröffnung. Die kostenlose und neutrale Beratung sei damit einfach und unkompliziert abrufbar.

Bislang waren die beiden Fachberater in der Polizeiinspektion Weiden im Stadtsüden untergebracht. Unter den 33 Präventionsberatungsstellen der Kriminalpolizei in Bayern ist nur das Zeughaus in Nürnberg ebenfalls eine ausgelagerte, zentral gelegene Anlaufstelle für Beratung.

Enkeltrick, Schockanrufe und Internetbetrug: Kripo klärt auf

Die beiden Fachberater informieren über technische Mittel, um Einbrüche zu verhindern. Dazu gibt es auch eine Ausstellung in den neuen Räumen. Sie beraten auch zu den Themen Internetbetrug, Enkeltrick, Schockanrufe und weitere Maschen von Kriminellen.

Sie sind ab sofort immer montags zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Ringstraße 12 anzutreffen. Von Dienstag bis Freitag ist eine Terminvereinbarung notwendig. Telefonisch sind die Präventionsberater unter 0961/401-2710 oder -2711 werktags durchgehend zu erreichen.

Immer wieder Einbrüche

Zum Einzugsbereich der Kripo Weiden gehören die Stadt Weiden und die Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth. Laut dem Leiter der Kripo Weiden, Andreas Schieder, gab es im vergangenen Jahr (2022) rund 100 Einbrüche in Geschäfts- und Wohnräumen. Außerdem seien die Themen Callcenter-Betrug, Geldautomatensprengungen oder auch Kinderpornografie derzeit besonders aktuell, so Schieder.

Die Fachberater der Kripo kommen auch auf Baustellen oder informieren vor Ort und in Schulen, immer mit dem Ziel, Straftaten zu verhindern.