Schockanruf So setzen Betrüger Opfer am Telefon unter Druck

Schockanruf Unfall

Auch BAYERN 1-Hörerin Susi aus München ist das vor kurzem passiert: Ihr Sohn war an diesem Tag mit dem Auto unterwegs in die Berufsschule. Gegen 11 Uhr vormittags kam dann der Anruf - vermeintlich von ihrem Sohn selbst. Er habe gerade an einem Zebrastreifen eine Frau überfahren, die nun tot sei, schluchzte er. Vor Aufregung erkannte Susi nicht, dass es sich nicht wirklich um ihren Sohn handelte. Sie wurde aber stutzig, als das Telefon kurz darauf an einen angeblichen Polizeihauptkommissar übergeben wurde, der den Vorschlag machte, dass sie ihren Sohn mit einer Kaution in Höhe von 85.000 Euro freikaufen könne. Als Susi ihre Tochter ins Gespräch brachte, die neben ihr stand, legte der Betrüger einfach auf.