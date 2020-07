Preisanstieg und Verdrängung auf dem Münchner Wohnungsmarkt

Wie viele Wohnimmobilien genau im Besitz von kleinen und mittelständischen oder börsennotierten Unternehmen sind, lässt sich nicht recherchieren, auch die Stadt München weiß es nicht. In der Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste vom vergangenen November heißt es: "Der Landeshauptstadt München liegen hierzu keine weiterführenden Informationen vor".

Auch zu weiteren Eigentumsverhältnissen, z.B. wie viele Wohnungen im Besitz von Immobilienfonds sind, kann die Stadt keine Angaben machen.

Kaum Informationen zum Immobilienmarkt

Ratlos sind auch einige Mieter, die ihre Daten für die Bürgerrecherche gespendet haben. Sie wissen gar nicht, auf wessen Konto am Ende ihre Miete landet. Manchmal verbergen sich die Eigentümer hinter ausländischen Firmen oder schwer verständlichen Abkürzungen wie Karo 1, BGP Resi, Babosch oder JP Residential aus Luxemburg. Weitere Firmen sitzen im US-Bundesstaat Delaware oder anderen Steuerparadiesen.

Je weniger Wohnungen in der Hand von Privatpersonen, Genossenschaften oder der öffentlichen Hand sind, umso größer ist der Markt für Spekulation mit Wohnraum. Gerade in München treiben spekulative Geschäfte die Preise nach oben. Das zeigen beispielhaft BR-Recherchen zu einem Mietshaus in Schwabing. 2017 kam es für rund sechs Millionen Euro auf den Markt. Nun soll es für 28 Millionen weiterverkauft werden. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, kritisiert: "Es bräuchte eine Gesetzgebung, die es Spekulanten nicht mehr so leicht macht, tatsächlich einfach nur darauf zu setzen, dass in München alles immer teurer wird und dass sie die Miete ins Unermessliche erhöhen können." Transparenz sei der erste Schritt für wirksamen Mieterschutz, so Reiter.

Spekulation auf dem Rücken der Mieter

Tatsächlich bleiben manche Vorgänge selbst für die Stadt im Dunkeln. Das zeigt eine weitere Recherche zu einem Mietshaus in Schwabing, in dem eine gemeinnützige Organisation seit vielen Jahren psychisch kranke Menschen betreut. Das Haus wurde Anfang des Jahres verkauft. Die Stadt hatte eigentlich ein Vorkaufsrecht, doch der Preis war ihr zu hoch. Er war in die Höhe getrieben worden – durch einen sogenannten Share-Deal im Vorfeld, von dem die Stadt keine Kenntnis hatte. Bei einem Share-Deal kaufen Investoren nicht die Immobilie, sondern Anteile an der Firma, der das Haus gehört.

Die Investoren haben davon einen mehrfachen Vorteil: Sie müssen keine Grunderwerbssteuer zahlen, und die Stadt erfährt von dem Geschäft nichts, denn es muss nicht im Grundbuch verzeichnet werden. Außerdem hebeln Share-Deals das Vorkaufsrecht der Stadt aus. Für die Bewohner bedeutet das: Sie müssen Ende des Jahres ausziehen.