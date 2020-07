Viele Privatvermieter in Augsburg – und immer mehr Investoren

Vermieter sehen sich in der Verantwortung

Durch die Bürgerrecherche wird auch die Perspektive der Vermieterinnen und Vermieter sichtbarer. Eine Augsburgerin, die selbst eine Wohnung in Augsburg vermietet, schrieb: "Die Wohnung in der Innenstadt von Augsburg habe ich vor acht Jahren geerbt, umfassend saniert und dann zu - wie ich meine - einem sehr verträglichen Quadratmeterpreis an sehr nette Mieter vermietet. Da mir an der langfristigen Vermietung gelegen ist und nicht daran, möglichst hohen Profit aus der Immobilie zu schlagen, habe ich die Miete in den vergangenen Jahren auch nicht erhöht und habe dies auch in nächster Zeit nicht vor."

Auch ein anderer Augsburger Vermieter möchte aus seiner Immobilie nicht ausschließlich Profit machen, er stellte sein Wohnungsangebot ins Netz und teilte dem BR seine Beobachtungen mit: "Nach drei Tagen geschalteter Anzeige auf einem Immobilienportal habe ich immer weit über 250 Bewerbungen auf die Wohnung. Mir tun viele Interessenten sehr leid, weil sie wenig bis gar keine Chance auf dem Augsburger Wohnungsmarkt haben. Es sind viele Familien mit zwei bis drei Kindern dabei, für die die Wohnung komplett ungeeignet ist, die sich aber nichts größeres leisten können."

Andere Wohnformen - genossenschaftliches Wohnen

Bei solch einem Ansturm auf freien Wohnraum rücken auch immer wieder genossenschaftliche Wohnmodelle in den Vordergrund. In Augsburg sind laut dem Verband bayerischer Wohnungsunternehmen circa 7.700 Wohneinheiten in genossenschaftlicher Hand. Allerdings liegt der Anteil an allen Wohnungen in der Stadt bei nur circa fünf Prozent - in Würzburg ist dieser doppelt so hoch. Die Stadt Augsburg gibt auf Anfrage an, dass sich eine weitere Genossenschaft in Gründung befindet.

Auch sind proportional gesehen weniger Wohnungen in öffentlicher Hand als beispielsweise in München. Hinzu kommt: Gab es vor zwölf Jahren noch mehr als 10.000 Sozialwohnungen, sind es aktuell rund 8.400 geförderte Wohnungen. Die Stadt weist auf Nachfrage darauf hin, dass sich die Zahl der Wohnungen, die nach einkommensorientierter Förderung (EOF) gefördert wurden, in den kommenden fünf Jahren verdoppeln soll.

Der Markt ist angespannt. Dass es nicht leicht ist, ein neues Zuhause für die Familie zu finden, hat Claudia Raufer am eigenen Leib erlebt. Sie ist vor kurzem zum dritten Mal Mutter geworden. Jetzt wird es zu fünft langsam richtig eng in der Dreizimmerwohnung. Seit zwei Jahren schon versuchen sie und ihr Mann eine größere und bezahlbare Wohnung in ihrer Heimatstadt zu finden – bisher ohne Erfolg.

Privateigentümer verkaufen an Investoren

Der Wohnungsmarkt und die Mieten in Augsburg haben laut Gabriele Seidenspinner vom Verein "Haus und Grund" noch lange nicht Münchner Verhältnisse angenommen. Aber: "Wenn Investoren einsteigen, werden Immobilien teurer". Sie beobachtet, dass vor allem ältere Privateigentümer von Vorgaben zum Beispiel im Bereich Modernisierung überfordert sind und deshalb oft die eigene Immobilie verkaufen. Die Käufer seien dann häufig Investoren. Wenn dadurch eine Wohnung im Innenstadtbereich schon so viel koste wie ein Haus, könne sich das kein Privateigentümer mehr leisten.

Das Haus, in dem Merlin Schmidt wohnte, wollte der Eigentümer an einen Investor verkaufen - deshalb bot er der Familie 15.000 Euro für den Auszug aus ihrer Wohnung an. Sie haben das Angebot angenommen und entgegen aller Warnungen von Freunden und Bekannten in Augsburg recht schnell wieder eine schöne Wohnung gefunden.