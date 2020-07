Bürgerrecherche in Würzburg: Ein Mietmarkt mit vielen Problemen

Was Recherchen zeigen: Genossenschaftliches Wohnen ist weit verbreitet. In Würzburg profitieren überdurchschnittlich viele Menschen von einer Genossenschaftswohnung, circa zehn Prozent. Das sind etwa doppelt so viele wie in München und in Augsburg. Und trotzdem ist bezahlbarer Wohnraum knapp.

Wo ist der bezahlbare Wohnraum?

Ein Teilnehmer schrieb, wie schwierig er es findet, Wohnungen für die "Mittelschicht" zu finden: "Es wird immer so viel geredet über sozialen Wohnungsbau, aber der bezieht sich vor allem auf Menschen mit niedrigen Einkommen. Diese können dann eine sozial geförderte Wohnung erhalten. Aber wir sind eine dreiköpfige Familie mit mittleren Einkommen und bekommen keinen Wohnschein oder eine einkommensorientierte Förderung." Drei- oder Vierzimmerwohnungen würden sich nur noch Leute mit höherem Einkommen leisten können. Oder die Vermieter würden diese direkt an Studenten als WG vermieten, um so noch mehr Miete verlangen zu können, schreibt er. Er würde sich wünschen, dass mehr Wohnraum für alle geschaffen würde.

Während sich die "Mittelschicht" auf dem Würzburger Wohnungsmarkt zunehmend allein gelassen fühlt, sinkt auch die Zahl öffentlich geförderter Wohnungen mit Sozialbindung. Während es im Jahr 2014 noch knapp 4.000 solcher Wohnungen gab, sind es nur noch rund 3.600, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Mieterverein fordert höheren Anteil von öffentlich gefördertem Wohnraum

Edgar Hein vom Mieterverein Würzburg würde sich wünschen, dass die Stadt bei Neubauten die Investoren verpflichtet, mehr als die 30 Prozent öffentlich geförderten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Er spricht sich für einen Anteil von 40 oder sogar 50 Prozent aus. Neben seiner Kritik beobachtet er allerdings auch: "Die Stadt baut mittlerweile fleißig, das muss man ihr zugestehen."

Bei dem heruntergekommenen Haus in Grombühl gibt es seit der Berichterstattung im Januar keine Verbesserungen, im Gegenteil, es ist eher noch schlimmer geworden, berichten die Hausbewohner. Einer erzählt, dass vor kurzem bei ihm eingebrochen wurde: "Nicht mal die Hausmeister kommen, um meine Tür zu reparieren." Die Stadt weiß von den Zuständen in diesem Haus, will sich aber nach wie vor auf Grund eines laufenden Verfahrens nicht dazu äußern.