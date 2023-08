Präzedenzfall: Kreistag lehnt AfD-Politiker ab

Die AfD wurde in den Kreistag gewählt

Der Alternative für Deutschland stehen nach der Kommunalwahl 2020 eigentlich zwei Kreistagsplätze zu. Jedoch wechselte ein gewählter Vertreter kurz nach der Wahlentscheidung zur Bayernpartei, seinen Kreistagssitz nahm er mit. Den verbleibenden Sitz für die AfD hatte Martina Zann inne. Doch sie gab das Mandat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Die Kandidaten mit den dritt- und viertmeisten Stimmen sagten ab. So kam der an fünfter Stelle Gewählte zum Zug: Alfred Mutschlechner. Der 65-jährige LKW-Fahrer trat bisher nicht groß politisch in Erscheinung. 5.931 Wähler stimmten für ihn in der letzten Kommunalwahl. Versuche des BR, Mutschlechner persönlich zu erreichen, liefen ins Leere: Eine Anfrage über den Kreisverband führte zu keinem Ergebnis - im Gegenteil: Eine Stellungnahme gegenüber dem BR lehne man ab, hieß es von Seiten des Vorsitzenden Helmut Filser.

Undemokratischer Akt für die AfD

Dafür bezieht der AfD Landesvorsitzender Stephan Protschka eine klare Stellung. Er sieht in der Ablehnung einen undemokratischen Akt. "Der Mann ist demokratisch gewählt und deshalb muss er nachrücken. Punkt. Mehr gibt es nicht zu sagen“, so Protschka im BR24-Interview. Angesprochen auf die Posts auf Social-Media und die Gesinnung seines AfD-Kollegen erwidert Protschka, dass er keine Kenntnis von verbotenen Posts habe. Auch tauche nichts davon im Verfassungsschutzbericht auf. "Deshalb gehe ich davon aus, das der Herr ein ganz normaler Demokrat ist, der für die AfD kandidiert und deshalb auch nachrücken muss“, so sein klares Resümee.