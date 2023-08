Wechselhaftes Wetter in Bayern – Hundstage nicht in Sicht

Viel Regen erwartet - Flüsse könnten über die Ufer treten

Am meisten Regen kommt in den Alpen, dem Alpenrand und in Teilen Niederbayerns runter: 50 bis 120 Liter pro Quadratmeter. Das sind schon beträchtliche Mengen, die zumindest kleinere Flüsse über die Ufer treten lassen. Wenn ein Großteil davon innerhalb von 24 bis 36 Stunden niedergeht – was sich für Freitag und Samstag für die alpennahe Zone andeutet – ist auch ein kleines bis mittleres Hochwasser bei den größeren Flüssen drin. Auf den Hängen der Berge drohen zudem Murenabgänge.

Schuld an diesem extrem wechselhaften und alles andere als ausflugstauglichen Wetter ist übrigens der sogenannte Jetstream, zu Deutsch "Strahlstrom". Das ist eine schmale Zone stürmischer Westwinde in der höheren Atmosphäre, die wie ein schnelles Förderband für die Atlantiktiefs und ihre bis nach Mitteleuropa reichenden Ausläufer wirkt. Normalerweise erleben wir solch wechselhaftes Jetstream-Wetter eher im Winter. Geschieht das im Hochsommer für längere Zeit, wie wir es derzeit beobachten, so ist das schon sehr ungewöhnlich.

Nächste Woche freundlicher, aber keine Hundstage

Die nächste Woche präsentiert sich freundlicher. Zunächst sind wir von einem Hundstage-typischen Hochdruckwetter mit Trockenheit und hochsommerlichen Temperaturen aber noch weit entfernt. Denn vereinzelte, wenngleich eher handverlesene Schauer sind weiterhin möglich. Und anstatt 30 Grad und mehr erwarten uns in der ersten Wochenhälfte frische 19 bis 23 Grad als Tageshöchsttemperaturen.

Weiter in die Zukunft schaut ein Meteorologe ungern, weil die mit wachsendem Zeithorizont immer unsicherer werdenden Modelldaten eine zuverlässige Prognose unmöglich machen. So viel sei gesagt: Manche Modelle lassen in der zweiten Wochenhälfte ein Comeback des Hochsommers mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis über 30 Grad erwarten. Doch bis dahin fließt noch viel Wasser den Main und die Donau hinunter.