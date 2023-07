Maximilian Krah: Rechtsaußen als AfD-Spitzenkandidat für EU-Wahl

Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl will ein grundlegend anderes Europa. Aber nicht ganz exakt so, wie es die jetzige Fassung des AfD-Leitantrags beschreibt. Dort fordert die AfD die "geordnete Auflösung der EU", zugunsten eines "Bunds europäischer Nationen". Das will Maximilian Krah – ebenso wie Parteichefin Alice Weidel – abschwächen. Den Begriff "auflösen" hält er für unglücklich: "Nennen wir es besser Transformation", sagt der 46-Jährige.

AfD-Spitzenkandidat will Transformation der EU

Krah stellt sich eine Transformation weg von einer "überbürokratisierten, freiheitsfeindlichen, wirtschaftsfeindlichen EU" hin zu einem Bund der Vaterländer vor. Ob sich diese Begrifflichkeiten durchsetzen, wird sich erst kommendes Wochenende zeigen. Denn erst, wenn alle Listenplätze verteilt sind, wollen die Delegierten über den Leitantrag diskutieren und abstimmen.

Was aber jetzt schon deutlich wird: Krahs Wahl und auch andere Namen auf den ersten Plätzen der Europawahlliste zeigen einmal mehr, dass die AfD keine Berührungsängste mit Rechtsaußen und rechtsextremen Kräften in ihrer Partei mehr hat.

Krah ist gut vernetzt im rechtsextremen Flügel der Partei. Vor kurzem hat er ein Buch mit dem Titel "Politik von rechts" beim vom Verfassungsschutz beobachteten Verlag Antaios veröffentlicht. In einem Gutachten des Verfassungsschutzes wurde er 2019 wegen Äußerungen zu "Umvolkung" und "orientalischer Landnahme" genannt. Beim Parteitag wurde das nicht öffentlich thematisiert.

Der Sachse Krah ist Jurist. Zu seinen Klienten zählten unter anderem die Männer, die 2016 einen irakischen Flüchtling an einen Baum fesselten, und der als "Hutbürger" bekannt gewordenen LKA-Mann, der auf einer Pegida-Demo einen Journalisten anpöbelte. Seit 2019 ist er für die AfD Abgeordneter im Europäischen Parlament. Vor seinem Wechsel zur AfD war er bis 2016 Mitglied der CDU.

Krah sieht sich als Opfer von parteiinternen Schmutzkampagnen

Dass er am Ende mit knapp 66 Prozent gewählt wurde, nimmt Krah mit sichtlicher Genugtuung auf. In seiner Rede am Samstag hatte er sich über "monatelange Schmutzkampagnen" gegen ihn empört und die Delegierten aufgefordert, "den Dreckwerfern endlich mal die Rote Karte zu zeigen".

Vor dem Parteitag hatten einige in der AfD hinter vorgehaltener Hand Bedenken gegen Krah geäußert. Ihn zum Beispiel für seine Nähe zu China und Russland kritisiert. In der rechten ID-Fraktion im EU-Parlament – Krah ist bereits EU-Abgeordneter der AfD – ist er derzeit suspendiert. Dabei ging es um Vorwürfe, er habe die Vergabe eines PR-Auftrags der Fraktion manipuliert. Krah bestreitet die Vorwürfe. Führende AfD-Politiker sehen darin kein Problem für die Spitzenkandidatur, es gelte die Unschuldsvermutung.

Es ist bereits die zweite Suspendierung. Das erste Mal suspendierte ihn die Fraktion, weil er sich im französischen Präsidentschaftswahlkampf für den Rechtsextremen Eric Zemmour ausgesprochen hatte – anstatt für Marine le Pen, deren Partei Teil der ID-Fraktion ist.

Dating-Tipps auf TikTok

In einem Youtube-Video kann Krah den Taliban etwas abgewinnen – dann, wenn sie sich gegen Homosexuelle wenden. Die US-Botschaft habe 2021 einen Pride-Month ausgerufen, erzählt er. Keine drei Wochen später sei die Taliban in Kabul eingerückt: "Ich glaube, dass das die einzig richtige Antwort auf den Pride Month gewesen ist", resümiert Krah.

Auf TikTok erklärt Maximilian Krah, was er sich unter einem richtigen Mann vorstellt und gibt Dating-Tipps. Männern, die noch nie eine Freundin hatten, rät er, "schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus". Echte Männer seien rechts und Patrioten. Ihm sei es wichtig, auch gesellschaftspolitische Themen anzusprechen, sagte Krah dazu der Deutschen Presse-Agentur.