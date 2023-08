ARD-DeutschlandTrend: AfD weiter im Aufwind

Kaum Vertrauen in die Union

Von den schwachen Zustimmungswerten der Ampel-Parteien können CDU und CSU auch in diesem ARD-DeutschlandTrend nicht profitieren. Nur knapp ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) glaubt, dass die anstehenden Aufgaben und Probleme von einer Regierung unter Führung der Unionsparteien besser gelöst werden könnten. 21 Prozent gehen sogar davon aus, dass die Regierungsarbeit im Ergebnis schlechter ausfallen würde. Selbst unter ihren Anhängern ist nicht einmal jeder zweite (48 Prozent) überzeugt, dass die Probleme unter Führung der Unionsparteien besser angepackt werden würden.

Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend wurde auch abgefragt, was die Menschen programmatisch mit der CDU verbinden. Ein Drittel (33 Prozent) der Befragten gab an, genau zu wissen, wofür die CDU steht. 31 Prozent finden, die Partei habe ein Gespür dafür, was die Menschen bewegt.