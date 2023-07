Umgang mit der AfD: Bröckelt die "Brandmauer" der CDU?

Es hätte ein Heimspiel für den CDU-Vorsitzenden werden können: "Willkommen im Sauerland", ruft Friedrich Merz am Sonntag dem ZDF-Reporter zu und lächelt. Das Interview findet in Arnsberg statt – also in seinem Wahlkreis. Die Mundwinkel des Parteichefs bleiben oben, als er gefragt wird, ob er sich als Vorsitzender der "Alternative für Deutschland mit Substanz" verstehe.

Als solche hat Merz die Union vergangene Woche bei einer Klausur der Bundestags-CSU bezeichnet, wofür er Kritik einstecken musste. Jetzt also die Klarstellung: Merz sagt, er stehe hier als CDU-Chef und Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Das Lächeln wirkt da schon etwas angestrengt, aber die Botschaft ist eindeutig: "Wir messen uns nicht an der AfD."

Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD in Kommunen zunächst nicht aus

Doch im weiteren Verlauf des Interviews sagt Merz Dinge, die eine weitere Klarstellung erforderlich machen werden. Zur Frage nach einer etwaigen Zusammenarbeit der CDU mit der AfD stellt Merz fest, Kommunalpolitik sei "etwas anderes als Landespolitik und Bundespolitik". Auf Landes- und Bundesebene werde es keine Kooperation geben. In Gemeindevertretungen aber müsse die CDU unter Umständen schauen, "wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet". Damit bezieht sich Merz auf Wahlerfolge der AfD in ostdeutschen Kommunen wie dem Thüringer Landkreis Sonneberg.

Scharfe Reaktionen auf Merz-Vorstoß zur AfD

Wie aber würde so ein Szenario konkret aussehen? Eine Frage, die noch am Sonntagabend zu einer lebhaften Debatte führt. Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, schreibt auf Twitter: "Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben?" Wegner ist nicht irgendwer in der CDU: Vor wenigen Monaten hat er die Berliner Abgeordnetenhauswahl gewonnen – mit betont konservativen Positionen etwa zur inneren Sicherheit.