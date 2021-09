"Ozapft is" auf der Wirtshaus-Wiesn

Um Punkt 12 Uhr ist in über 50 Münchner Wirtschaften "ozapft is" gerufen worden. Die "WirtshausWiesn" hat damit an dem Tag begonnen, an dem es eigentlich auf der Theresienwiese hätte losgehen sollen.

"Ozapft is": Ude braucht auch in Gastwirtschaft nur zwei Schläge

Das Anzapf-Zeremoniell, mit dem normalerweise der amtierende Oberbürgermeister im Schottenhamel-Zelt das Fest mit dem Ruf "Ozapft is" eröffnet, ist in den verschiedenen Gaststätten unterschiedlich gehandhabt worden. Der Münchner Alt-Oberbürgermeister und Ex-Anzapfkönig Christian Ude (SPD) hat um 12.00 Uhr im Schiller Bräu das erste Fass angestochen. Ude brauchte nur zwei Schläge - wie in alten Zeiten. Er hatte als erster OB 2005 das 200-Liter-Fass auf dem Oktoberfest mit nur zwei Schlägen angezapft. Im vergangenen Jahr war Ude nicht ganz so gut in Form. Er brauchte eine ganze Reihe Schläge mehr. «In meinem Alter fragt man nicht mehr, wie viele Schläge braucht er, sondern wie viele Schläge schafft er noch», witzelte Ude (73) am Samstag.

Oktoberfest-Ersatz auch am Viktualienmarkt

Im "Platzl" hat der Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, das Fass angestochen. Ebenfalls um 12 Uhr zapfte Justiz-Minister Georg Eisenreich (CSU) das erste Fass Wiesn-Bier im "Augustiner Klosterwirt" an. Wiesnwirte, das Münchner Kindl, Vertreter der Münchner Brauereien und der Stadtpolitik haben sich am Viktualienmarkt in München zum erneuten Nicht-Beginn des Oktoberfestes zugeprostet. Mit trotz der Absage gebrautem Wiesnbier stießen sie in einem eigenen Krug auf eine baldige echte Wiesn an. Brauereigespanne waren dazu zum Viktualienmarkt gezogen.

Wiesn als Lebensgefühl

Heuer muss die WirtshausWiesn das Oktoberfest freilich komplett ersetzen. Bis zum 3. Oktober sind mehr als 50 Gasthäuser und Lokale samt den zugehörigen Biergärten "wiesnmäßig" dekoriert, zum Beispiel mit frischem Hopfen. Das Personal trägt Tracht und die Kundschaft idealerweise auch. Neu ist ein eigener Pin zum Anstecken. Es gibt Wirtshausmusi, Hendl und Haxn, Ochs am Spieß und Steckerlfisch, und natürlich Lebkuchenherzerl. Das Motto: "Die Wiesn ist kein Ort oder eine Veranstaltung, sondern in erster Linie ein Lebensgefühl."

Tracht in der ganzen Stadt

Bestätigt fühlen sich die Gastronominnen und Gastronomen durch den Erfolg im vergangenen Jahr. Die Menschen hätten sich über das Angebot gefreut, sagt Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer: "Besonders schön war, dass man überall in der Stadt Tracht sah". Auch Co-Wiesnwirte-Sprecher Christian Schottenhamel ist überzeugt: "Das fehlte vielen und zeigte die Wiesn-Sehnsucht." Gregor Lemke, Sprecher der Innenstadtwirte, erinnert sich ebenfalls gerne an die Premiere: Man habe "Wiesn-Flair und das damit verbundene Lebensgefühl" in die Stadt gebracht.

Strenger Verhaltenskodex auf "WirtshausWiesn"

Auch heuer haben sich die Gastronomen dafür einen "strengen Verhaltenskodex" auferlegt, wie sie betonen: Die Beachtung der Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen sei "oberstes Gebot". Die WirtshausWiesn 2021 ist eine Aktion des Vereins der Münchner Innenstadtwirte und der Großen Wiesnwirte. Auch in diesem besonderen Jahr – dem zweiten hintereinander ohne Oktoberfest – sollen die Münchner ein bisschen Wiesn-Stimmung erleben können.

"WirtshausWiesn" eigentlich altes Konzept

Das Konzept der "WirtshausWiesn" beruht auf einer Tradition, die genau so alt ist wie die Wiesn selbst. Das allererste Oktoberfest im Jahr 1810 wurde nämlich gar nicht auf der Theresienwiese gefeiert, dort fand "nur" ein Pferderennen statt. Gegessen, getrunken und gesungen wurde in den umliegenden Wirtshäusern.