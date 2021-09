Oktoberfest-Feeling auch ohne Wiesn

Eigentlich hätte am 18. September das Münchner Oktoberfest losgehen sollen. Doch Corona hat der Wiesn wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber man kann sich zumindest selbst ein bisschen Wiesn-Stimmung zaubern. Das nötige Zubehör gibt's in der Innenstadt.

Oktoberfest-Krug als Sammler-Stück

Das wichtigste und zugleich gewichtigste Teil ist womöglich der offizielle Oktoberfest-Krug mit dem Motiv vom offiziellen Oktoberfest-Plakat. Auch Günter Werner aus Pullach hat ihn sich gleich in der Tourist-Info im Rathaus geholt. Der Mann hat seit mehr als 60 Jahren keinen einzigen Wiesn-Tag verpasst und fast genau so lange sammelt er die offiziellen Krüge. Vom neuesten Exemplar hat er sogar gleich zwei mitgenommen: Einer geht an einen Freund, der gerade in Amerika ist.

Der Wiesnvirus ist stärker als das Coronavirus

Das Wiesn-Plakat gibt es ebenfalls in der Tourist-Info, und ist auch sehr gefragt, wie eine Mitarbeiterin erzählt. Gegenüber dem Rathaus steht der Kiosk von Günter Malescha. Neben den Krügen gibt es dort zum Beispiel auch Magnete und Pins mit dem offiziellen Oktoberfest-Motiv 2021. Die Nachfrage werde auch noch steigen, ist er überzeugt. Schuld daran sei der "Wiesn-Virus".

Dirndl rausholen und Lederhosen abstauben

"Mit Corona hat das nix zu tun", schmunzelt Malescha. "Der Wiesn-Virus hat damit zu tun, dass man das Dirndl rausholt, die Lederhosen abstaubt und das Oktoberfest-Feeling rauskommt" - egal ob die Wiesn nun stattfindet oder nicht. Auch er selbst hat das richtige Outfit schon bereit gelegt. "Ich weiß nur nicht, ob das alles noch passt", lacht der Standl-Betreiber: "Die Pfunde sind nicht weniger geworden."

"Ozapft is" für den Christbaum

Neben den offiziellen Souvenirs gibt es natürlich noch eine ganze Reihe sonstiger Accessoires, die irgendwie mit dem Oktoberfest tun tun haben. Zu den ungewöhnlicheren gehört dabei ein Christbaumanhänger in Lebkuchenherz-Form mit der Aufschrift "Ozapft is" - entdeckt in einem Laden in der Nähe des Hofbräuhauses. Da hofft wohl so mancher Käufer, dass nicht der Glühwein, sondern auch wirklich das Oktoberfest-Bier 2022 gemeint ist.