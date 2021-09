18.09.2021, 05:54 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Statt Oktoberfest: Münchner "WirtshausWiesn" startet

Um Punkt 12 Uhr wird in über 50 Münchner Wirtschaften "ozapft". Die "WirtshausWiesn" beginnt damit an dem Tag, an dem es eigentlich auf der Theresienwiese hätte losgehen sollen. Pandemiebedingt sind jetzt nur Gasthäuser "oktoberfestmäßig" dekoriert.