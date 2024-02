Wie evakuiert man eine Großstadt? Ingolstadt hat den Plan

Bei Hochwasser, Austritt von Gefahrenstoffen oder beim Fund von Kampfmitteln, wie beispielsweise Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, kann es vorkommen, dass Teile der Bevölkerung evakuiert werden müssen – je nach Lage in möglichster kurzer Zeit. Pläne für solche begrenzten Evakuierungen gibt es in den allermeisten Städten. In Ingolstadt entsteht derzeit aber ein Plan, wie die ganze Stadt evakuiert werden könnte. Und das, sagt die Stadt, sei bundesweit einzigartig.

Plan für gesamtes Stadtgebiet bundesweit einzigartig

Evakuierungspläne gebe es oft nur für besonderes gefährdete Bereiche - etwa für Viertel, die besonders nahe am Fluss liegen, oder für Industriegebiete, erklärt Julian Schedel vom Amt für Brand und Katastrophenschutz der Stadt Ingolstadt. Er hält es für sinnvoll, für die ganze Stadt einen Plan in der Schublade zu haben. "Als einfaches Beispiel stellt man sich vor: ein Gefahrenstoff-Transport, der irgendwo auf der Straße verunglückt und dann die umliegende Bevölkerung bedroht." Die Stadt Ingolstadt arbeitet gemeinsam mit der Hochschule München an einem Plan, um im Fall der Fälle dann möglichst schnell jedes Viertel in Ingolstadt evakuieren zu können.

Evakuierungsrouten für Ingolstadt in vier Teilen

Dafür haben die Verantwortlichen Ingolstadt in vier Teile aufgeteilt. Die Studenten haben Evakuierungsrouten erarbeitet, darauf geachtet, welche Fahrzeuge dafür in Frage kommen, auf diesen Routen Sammelpunkte definiert, wo die Menschen abgeholt werden und auch die Bevölkerungsstruktur erfasst, um zu sehen, welche besonderen Anforderungen die Menschen haben, die in diesem Bereich leben. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Alter, um zu wissen: Wie weit können die Menschen beispielsweise zu Fuß gehen? Jedes Gebiet hat seine besonderen Herausforderungen.

Herausforderung: die enge Altstadt

Besonders schwierig stellte sich bei der Planung die Ingolstädter Altstadt dar: enge Straßen, Häuser, die dicht an dicht stehen, und Kopfsteinpflaster. Große Busse könnten sich hier gegenseitig blockieren, meint Student Julian Beiler. Der Plan: "Dort setzten wir dann auf kleine Busse, die bei der Feuerwehr vorhanden sind. So haben wir über kurze Strecken die Personen aus den Bereichen an zentrale Punkte herausgebracht. Dann werden die Leute mit großen Bussen aus der Stadt rausgebracht."

So wird Schulen, Kindergärten und Altenheimen geholfen

Ein weiterer wichtiger Punkt sind sogenannte vulnerable Objekte wie Schulen, Kindergärten oder Altenheime. Die Menschen dort können oft keine weiteren Strecken zu Sammelpunkten zurücklegen oder benötigen eine besondere Betreuung. "Für Altenheime ist beispielsweise vorgesehen, die Menschen gesondert in Kleinbussen zu evakuieren. Mit dabei sollte dann auch medizinisches Personal sein, das sich gemeinsam mit den Pflegern um die Menschen kümmert", erklärt der Student Thomas Röhrl. Dafür haben die Studenten zu den Plänen extra Infoblätter mit angelegt – analog und digital. Auf denen finden die Einsatzkräfte dann alle wichtigen Informationen, wie Personenzahl, Öffnungszeiten und Zugang zum Haus.

Orte, wo die Menschen hingebracht werden, haben die Studenten noch nicht festgelegt. "Wir wissen ja nicht, warum wir evakuieren. Wenn es ein Hochwasser gibt, stehen bestimmte Bereiche nicht zur Verfügung. Das muss man dann im nächsten Schritt planen", sagt Thomas Röhrl.