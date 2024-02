Bayerns neuer Wahlkreis sorgt für Ärger bei der Union

Ein Wahlkreis weniger in Sachsen-Anhalt, einer mehr in Bayern. So steht es in der neuen Version des Bundeswahlgesetzes, über das der Bundestag am Donnerstagnachmittag abstimmt. Dieser Neuzuschnitt ergibt sich aus der Bevölkerungsentwicklung: In Sachsen-Anhalt leben weniger Menschen, in Bayern mehr.

Wahlkreise sollten immer einigermaßen gleich groß sein, also gleich viele Wählerinnen und Wähler repräsentieren. Nur so ist sichergestellt, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Abweichungen um bis zu 15 Prozent von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl in einem Wahlkreis werden momentan toleriert. Das Bundeswahlgesetz sieht aber vor, Wahlkreise neu zuzuschneiden, wenn die Bevölkerungszahl um mehr als 25 Prozent abweicht. Und genau das passiert jetzt.

Neuer Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu

In Schwaben soll der neue Wahlkreis "Memmingen-Unterallgäu" entstehen. Er setzt sich aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu zusammen. Der Vorschlag dazu ist mehr als ein Jahr alt und kommt aus der Wahlkreiskommission.

Die Kommission ist ein unabhängiges Sachverständigengremium, das die Wahlkreise für die nächste Bundestagswahl vorbereitet. Die sieben Fachleute werden vom Bundespräsidenten eingesetzt. Vorsitzende ist die Bundeswahlleiterin Ruth Brand. Sie ist die Präsidentin des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Weitere Mitglieder sind unter anderem ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts und ein Ministerialrat des bayerischen Innenministeriums.

Die Wahlkreiskommission macht Vorschläge zum Zuschnitt der Wahlkreise. Die Entscheidungen darüber trifft der Bundestag. Es ist ein übliches Verfahren, das vor jeder Bundestagswahl so stattfindet. Es ist gesetzlich vorgeschrieben und läuft meist geräuschlos ab. Nur dieses Mal nicht.

Merz spricht von "Wahlrechtsmanipulation"

Denn CDU-Chef Friedrich Merz zieht dieses eingeübte Verfahren jetzt in Zweifel. Beim Kurznachrichtendienst "X" (früher Twitter) verbreitet er folgendes Statement: "Wahlrechtsmanipulation hat dazu geführt, dass die Demokratie in Amerika nicht mehr richtig funktioniert. Die Ampel-Koalition macht jetzt in Deutschland genau dasselbe. Damit wird unserer Demokratie großer Schaden zugefügt. Ich bedauere das sehr."