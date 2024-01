Rechtes Treffen mit Sellner in Schwaben: AfD-Abgeordnete dabei

Martin Sellner hat richtig gute Laune. Der bekannte Rechtsextremist aus Österreich sitzt in einem Auto und filmt sich während der Fahrt mit dem Handy: "Ich war grad am Schwabenkongress, Raum Augsburg. Großartige Veranstaltung, viele Leute."

Begeistert erzählt Sellner von dem Treffen im schwäbischen Dasing. Er habe dort eine Rede gehalten über den "Widerstand". Auch ein rechtes Kinderbuch sei dort verteilt worden.

Thema: Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund

Laut dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz wurde die Veranstaltung von der "Identitären Bewegung" organisiert. Inhaltlich ging es bei dem Treffen am 11. November wohl auch um "Remigration" - also die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. So berichtet es die "Augsburger Allgemeine".

Durch Fotos in den sozialen Netzwerken gehen die Verfassungsschützer davon aus, dass auch zwei Landtagsabgeordnete der AfD an dem Treffen teilgenommen haben. "Die AfD ist immer wieder im Kontakt mit eindeutig rechtsextremistischen Leuten. Das ist offenkundig", so der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.

AfD-Abgeordnete immer wieder auffällig

Ein Sprecher der AfD-Fraktion im Maximilianeum in München bestätigte, dass zwei AfD-Landtagsabgeordnete bei dem Treffen mit Sellner dabei waren - Namen nannte er jedoch nicht. Bei den beiden Abgeordneten handelt es sich nach BR-Informationen um Daniel Halemba und Franz Schmid. Bislang haben sie sich auf Nachfrage nicht dazu geäußert. Allerdings fielen beide in den vergangenen Wochen immer wieder auf.

Gegen Halemba ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Schmid war kürzlich in einem Video zu sehen, in dem fremdenfeindliche Parolen gesungen wurden.

Der bayerische AfD-Chef Stephan Protschka sagt, das Treffen in Dasing sei keine offizielle Veranstaltung der AfD gewesen. "Es war ein Vortragsabend, in dem der Herr Martin Sellner einen Vortrag gehalten hat. Laut Aussage von Herrn Schmid gab es da kein persönliches Treffen."

Dass sich zwei Abgeordnete den Vortrag eines Rechtsextremen anhören - für AfD-Chef Protschka überhaupt kein Problem: "Ich spreche mit allen Menschen. Weil es wichtig ist. Das ist es, was den Menschen an der AfD gefällt. Die Altparteien machen das nicht mehr, dass sie rausgehen und mit den Bürgern reden. Und deswegen rede ich mit jedem."

Grüne und SPD fordern AfD-Verbot

Das Treffen in Dasing sorgt nun für teils massive Kritik. Ministerpräsident Markus Söder nennt den Vorfall "unerträglich".

Grüne und SPD im Landtag fordern erneut, ein Verbot der AfD zu prüfen. Man müsse die "neuen Nazis entschiedener" bekämpfen, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn: "Das unterstreicht nur nochmal, dass die AfD sich immer weiter radikalisiert. Dazu gehört auch die Landtagsfraktion der AfD. Deshalb halte ich es für wichtig, dass wir in Bayern die Einstufung des Verfassungsschutzes bekommen und damit die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren schaffen."

Herrmann: Weitere Erkenntnisse sammeln

Ist ein Verbotsverfahren gegen die AfD überhaupt realistisch? In Bayern wird die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet. Innenminister Herrmann will nun vorerst weitere Erkenntnisse zusammentragen. "Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Einschätzung der verfassungsfeindlichen Bestrebungen jetzt verfestigen", so Herrmann. "Daraus können dann weitere Schlüsse gezogen werden." Weiter betont er: Die bayerische AfD versuche so zu tun, als habe sie gar nichts mit Rechtsextremen zu tun. Aber das sei offenkundig falsch.