Hochwassergefahr in Teilen Deutschlands - Warnung vor Dauerregen

Beständiger Regen statt weiße Weihnachten: In zahlreichen Regionen Deutschlands herrscht über die Feiertage Hochwassergefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vielerorts vor Dauerregen. Während sich die Lage in Bayern allmählich entspannt, war ein kleiner Ort in Thüringen besonders stark von den Unwettern betroffen.

Ort in Thüringen evakuiert - kein Strom, Toiletten außer Funktion

In Windehausen (Kreis Nordhausen) in Nordthüringen spitzte sich die Hochwasserlage so zu, dass am ersten Weihnachtsfeiertag die komplette Räumung des knapp 500 Einwohner zählenden Ortsteils von Heringen notwendig wurde. "Die Situation ist sehr bedrohlich, so ein Bild habe ich in der Goldenen Aue noch nicht gesehen", sagte der Bürgermeister der Stadt Heringen, Matthias Marquardt (Linke), der Nachrichtenagentur dpa.

Das Wasser stand teilweise bis zu einem Meter hoch in dem Ort. Es gebe keinen Strom, keine Zufahrt und auch keine Festnetztelefonie, beschrieb der Bürgermeister die Lage. Außerdem funktionierten die Toiletten wegen der fehlenden Abflüsse nicht mehr. Den Einwohnern sei daher dringend angeraten worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Menschen würden jedoch nicht mit Polizeigewalt aus ihrem Zuhause geholt.

Auch in Rinteln im niedersächsischen Landkreis Schaumburg mussten am Morgen die Bewohner einer Straße direkt an der Stadtmauer ihre Häuser verlassen. Laut NDR waren 108 Menschen von der Maßnahme betroffen. In der Straße seien die Keller der Gebäude vollgelaufen. Die Feuerwehr sei mit Pumpen vor Ort und staple Sandsäcke.

Zwei Deiche in Niedersachsen instabil

Auch in Niedersachsen sorgte das Hochwasser für Anspannung. Im Landkreis Leer kämpften in der Nacht zum Dienstag hunderte Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. In der Gemeinde Uplengen war der Deich der Hollener Ehe an zwei Stellen gebrochen, zudem sei er auf einer Länge von fast 500 Metern aufgeweicht, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Dominik Janßen. 450 Einsatzkräfte und Hunderte freiwillige Helfer konnten den Deich mit Sandsäcken stabilisieren.

In der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg wurde ebenfalls ein Deich instabil. Die Bewohner zweier Straßen mussten in Sicherheit gebracht werden. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. Am Dienstag sollte die Stabilität des Deichs erneut beurteilt werden.

Für die Flussgebiete der Oker und Innerste warnten die Behörden vor einer weiteren Verschärfung der Hochwasserlage. Da im Harz bis zum Vormittag weiterer Regen vorausgesagt sei, werde eine dritte Hochwasserwelle in den Zuflüssen zu den Talsperren erwartet. Dadurch würden sich die Harztalsperren so stark füllen, dass voraussichtlich mehr Wasser abgelassen werden müsse - dies führe dann zu einer deutlichen Verschärfung der Lage.