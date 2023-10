Aufregung um "gefährliche Substanzen" – Wohnhaus evakuiert

Evakuierung im Umkreis von mehreren hundert Metern

Die Polizei hatte gegen Mittag einen Hinweis erhalten, dass etwas Verdächtiges in einer Wohnung im Gundelfinger Westen gefunden worden sei. Der Bewohner des Raums, wo die Substanzen gefunden worden waren, war laut Polizei nicht vor Ort.

Eine Polizeistreife nahm den Fundort und die Substanzen in Augenschein und beriet sich mit Fachleuten unter anderem vom Bayerischen Landeskriminalamt. So kam es zur Einschätzung, dass von den Stoffen bzw. ihrer Kombination möglicherweise eine Gefahr ausgehe - weshalb eilig der mögliche Gefahrenbereich um das Wohnhaus geräumt und in einem Radius von mehreren hundert Metern abgesperrt wurde.

Hotline für Betroffene

Für betroffene Anwohner wurden umgehend die Brenzhalle sowie die Kreissporthalle geöffnet. Wie in solchen Fällen üblich waren auch mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vorsorglich vor Ort.

Doch dann kam schnell die Entwarnung: Die gefundenen Substanzen in dem durchsuchten Haus waren doch nicht gefährlich. Sie wurden zur Verwahrung mitgenommen, wohin sie gebracht werden, steht derzeit noch nicht fest. Es ist auch noch nicht bekannt, um welche Substanzen es sich handelt.