Ruiniert durch Wohnungsbau? Bauherren am Limit

Baubranche in der Krise

Familie Baar und ihre Nöte sind jedoch kein Einzelfall. Hunderttausende Menschen investieren in Neubauten, verwenden ihr Erspartes und gehen damit derzeit ein besonders hohes Risiko ein. Denn die Baubranche steckt in einer ihrer schwersten Krisen seit der Nachkriegszeit. Lieferengpässe, explodierende Rohstoffpreise und steigende Zinsen haben eine Pleitewelle unter den Bauträgern ausgelöst. Große Projektentwickler mussten in den vergangenen Monaten Insolvenz anmelden. Mit fatalen Folgen nicht nur für die Käufer, deren Finanzierungen nun oft auf der Kippe stehen, sondern letztlich auch für die Mieter - denn es werden derzeit insgesamt zu wenige Wohnungen gebaut.

Insolvenzverwalter Volker Böhm wickelt große Baupleiten ab – unter anderem auch die von "Project-Immobilien": "Das ist doch ein recht großes Konglomerat an Unternehmen, rund 160 Gesellschaften, die betroffen sind, insgesamt ein Investitionsvolumen von über einer Milliarde, die hier investiert ist. Bei den aktuell laufenden Projekten haben wir Wohnungen für rund 1.400 Käufer, die in der Entstehung sind. Dann kommt eine Vielzahl von bereits abgewickelten und abgeschlossenen Objekten hinzu", erklärt er in Kontrovers – Die Story.

Zumindest für eine Baustelle in Nürnberg konnte er eine Lösung finden: Einen neuen Bauträger. Kein Totalverlust für die Käufer der Wohnungen. Trotzdem bedeuten die Verzögerungen für sie eine enorme Belastung, denn die Mieteinnahmen verzögern sich und sie müssen die Kredite vorläufig aus eigenen Mitteln bedienen.

Pleitewelle noch nicht am Ende

Insolvenzverwalter Böhm fürchtet, dass das Ende der Insolvenzen in der Bauwirtschaft noch nicht erreicht ist. "Wir müssen einfach damit rechnen, dass 2024 noch einiges nachkommt. Dafür ist jetzt einfach der Absturz, sowohl in der Baubranche, als auch käuferseitig durch die Zinserhöhungen zu dramatisch, zu extrem gewesen. Da kommt sicherlich was. Auch bei den Handwerkern wird es vermutlich Insolvenzen geben und auch im Baunebengewerbe."

Zwischen Aufgeben und Hoffen

Bauherr Baar hatte eigentlich nach Rücksprache mit der Bank gemeinsam mit seiner Frau beschlossen, nicht gegen den Bauträger zu klagen. Das Risiko, die Kosten und die zu befürchtende Länge des Verfahrens hatten das Ehepaar abgeschreckt. Sie wollten das Bauvorhaben schließlich beenden. Doch an der Baufirma hat sich zwischenzeitlich eine große, österreichische Gesellschaft mehrheitlich beteiligt.

Nach dem ersten Gespräch mit Familie Baar, erklärt deren Anwalt, Rüdiger Götz: "Das war das Gespräch, auf das wir eigentlich seit sechs Monaten warten. Ein lösungsorientiertes Gespräch." Die Achterbahnfahrt der Familie Baar geht offensichtlich weiter. Es wird neue Gespräche geben und das werden sicher schwierige Verhandlungen. Denn der Schaden ist groß. Das Haus, seit Sommer ohne Dach, voll Feuchtigkeit und Schimmel modert derweil weiter vor sich hin.