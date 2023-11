Ungewöhnlich starkes Polarlicht über Bayern

Wenn bei einem Sonnensturm Plasma in Richtung Erde geschleudert wird, können Polarlichter entstehen. Die bunten Lichterscheinungen tanzen dann vor allem in den Polarregionen über den Himmel. Doch am Sonntagabend konnte man auch in einigen Regionen in Bayern, wie beispielsweise im oberbayerischen Markt Indersdorf, ein ungewöhnlich starkes Polarlicht entdecken.

Leider verhinderte ein wolkenverhangener Himmel vielerorts im Freistaat die Beobachtung dieses eindrucksvollen Spektakels. Nach dem stürmischen Wochenende soll es zu Wochenbeginn aber wieder freundlicher werden.

Die Sonne ist aktuell besonders aktiv

Polarlichter sind in Finnland, Norwegen, Island und auch in Kanada Standard, doch seit Jahresbeginn werden sie gehäuft auch in unseren Breiten gesichtet. Erklären lässt sich das mit einer gesteigerten Aktivität unserer Sonne.

"Das ist prinzipiell nicht ungewöhnlich und geschieht in regelmäßigen Zyklen rund alle elf Jahre", erklärte Markus Rapp, Direktor am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei BR24 bereits im Mai dieses Jahres. Er beschreibt den Sonnenzyklus, also den magnetischen Aktivitätszyklus der Sonne. Dieser steuere im Moment tatsächlich wieder auf ein neues Maximum zu. Das heißt also, dass es in der Sonnenatmosphäre regelmäßig zu Ausbrüchen von energiereichen Teilchen kommt.

Erdmagnetfeld lenkt elektrisch geladene Teile zu den Polen

"Ohne den permanenten Strom elektrisch geladener Teilchen, der von der Sonne ausgeht und auch "Sonnenwind" genannt wird, gäbe es kein Polarlicht", weiß auch BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Beim Sonnenwind handelt es sich hauptsächlich um Protonen (Wasserstoffionen) und Elektronen, die von der Sonne ausgestoßen werden. Sie rasen mit Geschwindigkeiten von 300 bis über 1.000 km pro Sekunde durch den Weltraum und treffen dabei eben auch auf die Erde.

Doch unser Planet ist geschützt, durch sein Magnetfeld. Ohne diesem wäre die Erde einem ungemütlichen Bombardement der energiereichen Partikel ausgesetzt. Aber das Erdmagnetfeld lenkt die elektrisch geladene Teilchenstrahlung aus dem Weltraum zu den Polen hin ab.

Sauerstoff sendet grünes und rotes, Stickstoff violettes Licht aus

An den Polen ist das Erdmagnetfeld am schwächsten. Dort bringt der Sonnenwind die Luftmoleküle in einer Höhe von 65 bis 800 Kilometern zum Leuchten: Sauerstoff sendet grünes und rotes Licht, Stickstoff hingegen violettes Licht aus – die spektakulären Polarlichter. "In rund 120 bis 140 Kilometer liegt zunächst das Intensitätsmaximum des grünen Lichts, während das rote Polarlicht meist aus Höhen über 200 km zur Erde strahlt", erklärt BR-Wetterexperte Sachweh.

Meist kommen sie tatsächlich nur in der Nähe der Erdpole vor, wie ihr Name sagt. Doch zu Zeiten hoher Sonnenaktivität kann man sogar bei uns Polarlichter sehen. Das himmlische Feuerwerk am Sonntag konnte allerdings sogar in Österreich wahrgenommen werden.

Im Video: Sonneneruptionen – Gefährliches Weltraumwetter