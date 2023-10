Neue Ermittlungsergebnisse nach Angriff auf AfD-Politiker Jurca

Kurz vor der Landtagswahl gibt es eine neue Wendung im Fall des Augsburger AfD-Kandidaten Andreas Jurca: Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft hat es in der Sache nun Wohnungsdurchsuchungen gegeben. Das teilte die Polizei auf Anfrage des BR mit. Laut den Beamten wurden vergangene Woche die Wohnungen von zwei Männern durchsucht.

Zwei Männer tatverdächtig im Fall Jurca

Die 19 und 21 Jahre alten Männer sind laut Polizei der Tat verdächtig, sollen also an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Jurca, der sich aktuell um einen Sitz im Landtag bewirbt, hatte Mitte August Anzeige erstattet. Nach eigenen Angaben war er nachts auf dem Heimweg von einem Grillfest überfallen worden. Mehrere Männer sollen ihn attackiert und verprügelt haben. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Prellungen und Hämatome im Gesicht. Wie Jurca BR24 sagte, sei er angegriffen worden, weil er als AfD-Kandidat antrete.

Polizei will nun Mobiltelefone auswerten

Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen sichergestellt. Diese würden nun durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Vergangene Woche wurde zudem ein weiterer gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollzogen und das Mobiltelefon eines Zeugen sichergestellt. Auch dieses soll laut Polizei nun ausgewertet werden. Weitere Details könne man derzeit nicht nennen. Die Ermittlungen hinsichtlich des Vorfalls dauern an, so die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg.