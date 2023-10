Masken-Prozess: Tandler bestreitet absichtliches Steuervergehen

Vorwurf gegen Tandler: 23,5 Millionen Euro an hinterzogenen Steuern

Andrea Tandler ist die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, der unter den Ministerpräsidenten Franz Joseph Straß und Max Streibl auch Innenminister, Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie Finanzminister war. Andrea Tandler hat enge Kontakte in die CSU. Während der ersten Coronawelle im März 2020 bringt sie die Schweizer Handelsfirma Emix in Kontakt mit staatlichen Stellen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Bund.

Monika Hohlmeier, Tochter von Franz Josef Strauß und Europaabgeordnete, hilft ihrer Freundin Andrea Tandler beim Erstkontakt. Sie habe dafür keinerlei Vergütung erhalten, beteuerte Hohlmeier immer wieder. Fakt ist: Emix verkauft Schutzkleidung und Masken an diverse Ministerien im Wert von mehr als 700 Millionen Euro, teils zu hohen Preisen: Während andere Masken günstiger waren, erhielt die Schweizer Firma pro Maske 8,90 Euro. Nach der politischen Aufarbeitung geht es nun um den Vorwurf der Steuerhinterziehung: Tandler soll ihre 48 Millionen Euro an Provision nicht richtig versteuert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, 23,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

Vorwurf: Über Firma in Grünwald versteuert statt als Privatperson

Dabei soll Tandler die Provisionen aus dem Maskengeschäft nicht als Privatperson, sondern über eine ihrer Firmen abgerechnet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und zwar nicht über ihre Münchner Firma, deren Signatur sie bei der Anbahnung von Maskenkäufen verwendet haben soll, sondern über eine zweite, in dem Zeitraum gegründete Firma mit Sitz im Münchner Vorort Grünwald. Dort ist die Gewerbesteuer nur halb so hoch wie in München. Die Frage ist also, von wo aus Tandler die Vermittlungstätigkeiten erbrachte - in München oder in Grünwald. Zudem geht es um eine möglicherweise nicht bezahlte Schenkungssteuer: Einen Teil der Provision trat Tandler an ihren Partner ab – aus Sicht der Staatsanwaltschaft ohne dessen geschäftliches Zutun.

Daneben habe Tandler 9.000 Euro an Corona-Soforthilfen bezogen, obwohl sie dazu nicht berechtigt gewesen wäre, so ein weiterer Teil der Anklage. Es geht also um Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug. Die Vorwürfe wiegen schwer, sagt Strafrechtsprofessor Saliger: "Das Landgericht hier in München hat die Anklage der Staatsanwaltschaft ja in vollem Umfang zugelassen, also die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft, dass das steuerrechtlich nicht in Ordnung war, sowohl bei der Einkommenssteuer, als auch der Schenkungssteuer und zuletzt der Gewerbesteuer."

Seit Januar sitzen Tandler und ihr Partner in U-Haft

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung wurden Tandler und ihr Partner Ende Januar dieses Jahres verhaftet. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft in der Münchner JVA Stadelheim. Gericht und Staatsanwaltschaft sahen die Gefahr einer möglichen Flucht gegeben, da die Familie Tandler ein Anwesen in der Schweiz besitzt.

Nach den Richtlinien des Bundesgerichtshofs ist bei Steuerbetrug von mehr als einer Million Euro eine Haftstrafe mit Bewährung nicht mehr möglich – außer der oder die Angeklagte kann gewichtige mildernde Umstände darlegen, so Wirtschaftsstrafrecht-Experte Saliger. Der juristische Umgang mit Steuerhinterziehung habe sich deutlich verschärft: "Steuerdelikte galten jahrzehntelang als Kavaliersdelikte. Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist man dazu übergegangen, Steuerdelikte wirklich als Vergehen und Verbrechen zu sehen."

Maskengeschäfte an sich nicht Gegenstand des Prozesses

Die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen möglicher Korruption haben nichts ergeben und wurden eingestellt. In dem Prozess gehe es nicht um die Vermittlung von Masken an sich, sondern um die Art und Weise, wie Tandler mit der Provision umgegangen sei, erklärt der Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der LMU: "Hier geht es auch nicht um den Vorwurf der Korruption, weil die Vorwürfe gegen die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sich nicht erhärtet haben. Die Hauptbeschuldigten sind ja Unternehmer."

"Tandler verfügte über exzellente Kontakte"

Und diese Unternehmer hätten Vermittlungstätigkeiten aufgenommen, die man per se nicht verurteilen könne: "In der Geschäftswelt setzen sich in der Regel die Unternehmer durch, die die besten Kontakte und Informationen haben. Frau Tandler verfügte aufgrund ihrer Biografie über exzellente Kontakte zu Landes- und Bundesministerien, vermittelt über ihre Freundin Frau Hohlmeier. Beide Familien sind noch aus der Strauß-Ära auf das Engste miteinander verbunden. Es gehört eben zum Wirtschaften dazu, dass Kontakte genutzt werden", so Saliger.

Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt. Tandler werde sich zu Prozessbeginn ausführlich zu den Vorwürfen äußern, kündigte ein Sprecher des Landgerichts an. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.

Mit Informationen von dpa und AFP