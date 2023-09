Landtagswahl 2023 in Schwaben – wer tritt wo an?

Drei Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Aichach-Friedberg

Auch die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im Wahlkreis Aichach-Friedberg bringen schon Parlamentserfahrung mit: Mit Peter Tomaschko (CSU), Simone Strohmayer (SPD) und Christine Haubrich (Grüne) stehen gleich drei amtierende Landtagsabgeordnete zur Wahl. Marc Sturm, der für die Freien Wähler antritt, und Simon Kuchlbauer von der AfD bringen Erfahrungen als Kreisräte mit. Die FDP schickt außerdem den Unternehmensberater Lutz Stammnitz ins Rennen.

Stadtgebiet Augsburg wird in zwei Wahlkreise geteilt

Die Stadt Augsburg teilt sich am 8. Oktober in zwei Wahlkreise: Im Wahlkreis Augsburg Stadt-Ost will Andreas Jäckel (CSU) sein Direktmandat verteidigen. Auch Stephanie Schuhknecht (Grüne) möchte aus diesem Wahlkreis erneut in den Landtag einziehen. Die SPD hat Anna Rasehorn aufgestellt. Die Altenpflegerin ist die Tochter der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr.

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld AfD-Kandidat Andreas Jurca. Es laufen Ermittlungen der Polizei wegen eines Prügel-Vorfalls, der nach Jurcas Angaben im Zusammenhang mit seiner Kandidatur für den Landtag stehen soll. Die FDP im Wahlkreis Augsburg Stadt-Ost tritt mit Karlheinz Faller bei der Landtagswahl an, die Freien Wähler mit dem Beamten Ferdinand Traub.

Im Wahlkreis Augsburg Stadt-West tritt die CSU mit dem in Augsburg bekannten Gastronom Leo Dietz an. Er will die Nachfolge von Johannes Hintersberger übernehmen. Für die Grünen geht der Landtagsabgeordnete Cemal Bozoğlu ins Rennen. Die SPD schickt erstmals den bisherigen Augsburger Stadtrat Florian Freund ins Rennen. Auch die AfD hat einen Augsburger Stadtrat, Raimund Scheirich, aufgestellt. Für die FDP steht Ralf Neugschwender auf der Liste, für die Freien Wähler die ehemalige Bürgermeisterin von Gessertshausen, Claudia Schuster.

Augsburg-Land Süd mit Landtagsabgeordneten und Hufschmieden

Auch im Wahlkreis Augsburg-Land Süd stehen zwei aktuelle Landtagsabgeordnete zur Wahl: Für die CSU tritt erneut die ehemalige Sozialministerin Carolina Trautner an, für die Grünen der Abgeordnete Max Deisenhofer. Neu dabei ist die 42-jährige Gülüzar Starzin, die für die SPD antritt. Die FDP hat Thomas Strobl aus Neusäß als Direktkandidaten gewählt, die Freien Wähler den 55-jährigen Hufschmied Anton Rittel. Für die AfD steht Thomas Bauer, ein Unternehmer aus Königsbrunn, auf der Liste.

Viele neue Kandidaten im Wahlkreis Kaufbeuren

Im Wahlkreis Kaufbeuren sind unter den Direktkandidaten noch viele komplett ohne Landtagserfahrung. Peter Wachler (CSU) ist seit 2014 Bürgermeister der Unterallgäuer Gemeinde Markt Wald und will nun die Nachfolge von Franz Josef Pschierer antreten, der 2018 noch als CSU-Mitglied das Direktmandat holte. Die SPD schickt die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes Kaufbeuren, Susanne Sorgenfrei, ins Rennen, die Grünen den Kaufbeurer Stadtrat Holger Jankovsky. Die FDP tritt mit Christian Toth an, dem Vorsitzenden des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land, die AfD mit dem 31-jährigen Patrick Herkommer. Ausnahme ist hier der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, der erneut für die Freien Wähler auf der Liste steht.

Wahlkreis Marktoberdorf: Nachfolge für Angelika Schorer gesucht

Auch in Marktoberdorf wird das Direktmandat für den bayerischen Landtag definitiv neu vergeben. Nach 20 Jahren im Landtag tritt Angelika Schorer (CSU) dort nicht mehr an. Stattdessen schickt die CSU den Metzgermeister Andreas Kaufmann ins Rennen. Die SPD hat die Vorsitzende der SPD Ostallgäu, Hannah Fischer, gewählt. Für die Grünen tritt Günter Räder an, der Vorstandssprecher des Kreisverbands Ostallgäu. Für die Freien Wähler kandidiert die Kreisvorsitzende im Ostallgäu, Susen Knabner, und mit Wolfgang Dröse schickt auch die AfD ihren Ostallgäuer Kreisvorsitzenden zur Wahl. Die FDP zieht mit Alexander Zellner, der seit 2020 im Vorstand der FDP Kempten sitzt, ins Rennen.

Weitere Parteien wollen in den Landtag einziehen

In den Wahlkreisen treten - neben den im Landtag vertretenen - noch weitere Parteien mit Direktkandidatinnen und -kandidaten an. In allen Wahlkreisen sind dabei ÖDP und V-Partei³ vertreten. Die Linke und die Bayernpartei stellen lediglich im Wahlkreis Augsburg-Stadt-Ost keinen Direktkandidaten. Die Partei dieBasis ist in allen Wahlkreisen außer Kaufbeuren und Neu-Ulm vertreten. Die Partei stellt Kandidatinnen und Kandidaten in ganz Schwaben außer in den Wahlkreisen Donau-Ries, Neu-Ulm und Memmingen. In den Wahlkreisen Aichach-Friedberg, Kempten-Oberallgäu, Lindau-Sonthofen und Neu-Ulm ist außerdem die Tierschutzpartei mit Direktkandidatinnen und -kandidaten vertreten.