Kraftstoffe der Zukunft: Was kommt in den Tank?

Testfall "HVO"

Mittlerweile bieten mehr als 14.000 Tankstellen in Europa CO2-reduzierten Kraftstoff an, unter anderem sogenannte HVO-Dieselbeimischungen ("Hydrotreated Vegetable Oil"). Deutschland hat hier noch riesigen Nachholbedarf, wie eine aktuelle digitale Landkarte zeigt.

HVO wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und reduziert nach Herstellerangaben Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu fossilem Diesel. Damit unterscheidet sich HVO auch entscheidend von herkömmlichem Bio-Diesel aus Raps, wie ihn früher Tankstellen anboten. HVO wandelt kein Pflanzenöl oder Getreide (Stichwort: "Tank-oder-Teller-Debatte") für den Kraftstoff um, sondern nutzt ressourcenschonend organische Rest-und Abfallstoffe, sogar Altplastik und Klärschlamm.

Einige Unternehmen wie beispielsweise Neste in Finnland oder Eni in Italien stellen den Öko-Sprit bereits in großen Mengen her, auch in Bayern produziert zum Beispiel blueFLUX Energy AG aus Peißenberg bereits patentiert. Nach der IAA will der Mineralölhändler Wirtz bei Nürnberg eine Tankstelle für Endverbraucher eröffnen.

"HVO" wohl bald auch für Endkunden in Deutschland

Bislang ist der Verkauf und Einsatz erneuerbarer Dieselkraftstoffe hierzulande lediglich in Kraftstoffgemischen möglich. Noch darf HVO-Diesel in Deutschland aber nicht als Reinkraftstoff mit 100 Prozent erneuerbarem Diesel ("HVO100") an öffentlichen Tankstellen angeboten werden, obwohl die EU dazu ermutigt, denn die Richtlinie 2014/94/EU hat EU-weite Vorgaben zum Aufbau von Infrastrukturen zur Versorgung mit alternativen Kraftstoffen geschaffen. So dürfen bislang nur geschlossene Flotten (etwa Firmenfahrzeuge, ÖPNV und kommunale Flotten) das HVO tanken.

Mittlerweile liegt eine entsprechende Erlaubnisregelung mit der Gesetzesnovelle der 10. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) im Bundesrat zur Beratung vor. Experten rechnen jedoch damit, dass sich das Verfahren bis ins kommende Jahr verzögert – die Länderparlamente, die Bundesregierung und die EU-Kommission müssen sich allesamt damit befassen. Der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen UNITI hat deshalb allen wahlkämpfenden Parteien in Bayern und Hessen eine Art Wahlprüfstein-Frage gestellt. Nämlich, ob sie der "Änderung zustimmen und falls nicht, warum?"

Neben dem Transportgewerbe würden sich auch Tausende von Oldtimer-Fahrern über erleichterten Zugang zu HVO100-Treibstoffen freuen. Laut Kraftfahrtbundesamt liegt der Bestand in Deutschland bei knapp 800.000 Fahrzeugen, teils mit erheblichen Marktwerten. Den Eigentümern ist natürlich daran gelegen, ihre Fahrzeuge auch künftig noch unter verschärften Emissionsbedingungen und ohne Umbau bewegen zu können – mit Diesel oder Benzin aus regenerativen Quellen.