Scholz zieht sich bei Jogging-Sturz Prellungen im Gesicht zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Samstag beim Joggen verletzt. Nach Angaben seines Regierungssprechers Steffen Hebestreit hat er Prellungen im Gesicht.

Wahlkampftermine in Hessen abgesagt

Scholz sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, heißt es. Seine Termine für Sonntag wurden abgesagt. Die Verletzung werde aber nicht als gravierend eingeschätzt. "Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert", so Hebestreit.

Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt. Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet, dass der Kanzler wegen eines Sportunfalls einen Bürgerdialog in Heringen abgesagt habe. Das Medium zitierte den SPD-Abgeordneten Michael Roth mit den Worten, dem Bundeskanzler "geht es nicht so gut".