Söder nennt Aiwanger-Entschuldigung überfällig und macht Druck

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt sowie Rassismus-Vorwürfe aus der Jugendzeit von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erhöht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Druck.

Die Entschuldigung, um die Hubert Aiwanger für mögliche jugendliche Verfehlungen gebeten hat, sei "dringend notwendig" und "überfällig" gewesen – das sagte Markus Söder am Freitag am Rande eines Termins zur Eröffnung der Karpfensaison in Bechhofen (Landkreis Ansbach).

Söder: Fragenkatalog "am besten noch heute" beantworten

Dennoch blieben noch viele Fragen offen, so Söder. Für ihn sei deshalb wichtig, dass der Fragenkatalog, den Hubert Aiwanger zur Flugblatt-Affäre erhalten hat, zeitnah beantwortet wird. "Zeitnah heißt: Am besten noch heute", konkretisierte er. Erst dann könne er eine Entscheidung treffen, was die künftige Zusammenarbeit mit Hubert Aiwanger angeht.

Unterdessen gibt es neue Vorwürfe. Eine ehemalige Mitschülerin berichtete dem "Spiegel" unter eidesstattlicher Versicherung, Aiwanger habe einen Ordner besessen, auf dessen Innenseite die Worte "Schwarzbraun ist die Negersau" gestanden hätten. Sie habe dies mit eigenen Augen gesehen. Zuvor hatte ein anderer Mitschüler dem BR berichtet, Aiwanger habe bei einer Fahrt zu einer KZ-Gedenkstätte einen Witz über Juden gemacht, der ihm als sehr abstoßend in Erinnerung geblieben war. "Auch an einen Witz über Kinder in Afrika mit Hungerbauch kann ich mich gut erinnern. Es erschien mir, dass Hubert diese Art von Humor sehr köstlich fand."

Aiwanger beklagt "politische Kampagne"

Nach den Vorwürfen der vergangenen Tage hatte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Donnerstag für mögliche Verfehlungen in seiner Schulzeit um Verzeihung gebeten. Er bereue es zutiefst, falls er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe, sagte Aiwanger bei einem kurzfristig angesetzten Pressestatement in München. "Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit."

Es sei jedoch nicht akzeptabel, dass "diese Verfehlungen in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden", kritisierte der Vize-Ministerpräsident. "Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertiggemacht werden." Der Minister verlas sein Statement vor den Journalisten, Fragen waren anschließend keine zugelassen.

In einem am Donnerstagabend von der "Welt" veröffentlichten Interview erneuerte der bayerische Vize-Ministerpräsident den Vorwurf einer gegen ihn gerichteten Kampagne. Er sei überzeugt davon, dass die "Süddeutsche Zeitung" "womöglich mithilfe anderer Kreise, von langer Hand geplant hatte, mich massiv zu beschädigen und politisch zu vernichten", so Aiwanger. In seinen Augen werde die Schoah "zu parteipolitischen Zwecken missbraucht".

Kritik an mangelndem "Willen zur Aufklärung"

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte zwar die Entschuldigung Aiwangers, zugleich kritisierte er aber dessen fehlenden "Willen zur Aufklärung". Aiwangers Entschuldigung "bei den Opfern und Hinterbliebenen der Schoa" sei "ein guter, wenn auch längst überfälliger Schritt", sagte Schuster am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. Bedauerlicherweise verbinde Aiwanger dies aber "mit einer Klage über eine politische Motivation der Vorwürfe" und lasse "weiterhin den Willen zur offenen Aufklärung vermissen".

"Es bleibt abzuwarten, ob die Beantwortung der Fragen der Staatskanzlei die immer noch ausstehende Klarheit bringen", sagte Schuster.

Antisemitismusbeauftragter Klein: Stilisierung als Opfer einer Kampagne

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte den Umgang Aiwangers mit den gegen ihn erhobenen Antisemitismus-Vorwürfen. Sein bisheriges Vorgehen, "sich als Opfer einer gegen ihn gerichteten Kampagne zu stilisieren und sich möglichst spät, möglichst wenig und möglichst empathielos zu äußern", diene als schlechtes Vorbild für junge Menschen, sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Klein sagte, die Bemühungen in Schulen und Gedenkstätten, vor allem jüngeren Menschen einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu vermitteln, würden durch das Verhalten von Aiwanger torpediert. Sein Umgang mit dem antisemitischen Flugblatt habe "der Erinnerungskultur in Deutschland geschadet", betonte der Antisemitismusbeauftragte.

Journalistenverband weist Aiwangers Kampagnen-Vorwurf zurück: "Kruder Unsinn"

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) wies den Vorwurf Aiwangers zurück, Medien würden das antisemitische Flugblatt aus seiner Schulzeit für eine politische Kampagne gegen ihn nutzen. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall bezeichnete die Vorhaltungen des Freie-Wähler-Chefs am Freitag als "kruden Unsinn, mit dem Hubert Aiwanger bei den Verschwörungsideologen andockt".

Es sei unbegreiflich, dass Aiwanger als Vize-Ministerpräsident eines großen Bundeslandes noch nicht einmal rudimentäre Kenntnisse über Journalismus und Medien besitze, sagte Überall. Es sei Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, kritisch über das politische Spitzenpersonal zu berichten, "auch wenn das den Damen und Herren Politikern nicht gefällt".

Es gehe die Menschen eine Menge an, ob ein Politiker in seinem Leben vielleicht eine Nähe zum Antisemitismus gehabt habe, sagte Überall. Statt einen Kampagnenvorwurf zu stricken, solle Aiwanger aktiv zur Aufklärung der Vorwürfe beitragen.

Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter fordert Aiwanger-Rücktritt

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, Gerhard Wegner, forderte Aiwanger zum Rücktritt auf. "Anstatt sich hinzustellen und sich in angemessener und wirklich glaubwürdiger Weise für diese unsägliche und auch eklige Schrift zu entschuldigen, wird verschleiert, wie es dazu gekommen ist. Das finde ich absolut unbefriedigend", sagte der Theologe dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Deshalb müsste Aiwanger eigentlich zurücktreten, wenn ihn Markus Söder schon nicht entlassen will."

Wegner betonte, der Fall Aiwanger zeige, "welcher Grad von Antisemitismus in Schulen und Gymnasien in den 1980er Jahren möglich war – nicht nur in Bayern". Derart "absurde und auch eklige Formen des Gymnasiastenhumors" seien damals verbreitet gewesen. "Das weiß ich aus eigener Erinnerung", sagte der einstige Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Wegner unterstrich, dass Antisemitismus weiterhin ein verbreitetes gesellschaftliches Problem ist.

Allianz gegen Rechtsextremismus: Aufforderung, Ämter ruhen zu lassen

Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg zeigte sich angesichts der Antisemitismus-Vorwürfe gegen Aiwanger entsetzt und erschüttert, heißt es in einer Mitteilung. Inzwischen sei ein großer Schaden für das Ansehen Bayerns entstanden, so Stephan Doll, der Vorsitzende der Allianz gegen Rechtsextremismus. "Herr Aiwanger müsste für sein Fehlverhalten einstehen, es glaubwürdig bedauern, sich bei den Betroffenen ernsthaft entschuldigen und Konsequenzen daraus ziehen. Diese Maxime gilt insbesondere für wichtige Mandatsträger in unserer Gesellschaft. Auch dann, wenn sie im jugendlichen Alter den Nationalsozialismus verherrlicht haben", so Doll.

Nachdem es keine nachvollziehbaren Erklärungen Aiwangers gegeben habe, sollten die Freien Wähler verstärkt an einer lückenlosen Aufklärung arbeiten, fordert Doll. In dieser Zeit solle er seine Ämter in der Staatsregierung ruhen lassen. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl appelliert der Vorsitzende der Allianz: "Alle demokratischen Kräfte sind aufgefordert, klare Kante und Haltung gegen Rechtsextremismus, gegen Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus zu zeigen."

Merz kritisiert Krisenmanagement von Aiwanger

Unionsfraktionschef Friedrich Merz kritisierte den Freie-Wähler-Chef auch nach dessen öffentlicher Entschuldigung. Das Krisenmanagement von Aiwanger "ist offen gestanden nicht das, was ich mir vorstelle, wie jemand, der in einer solchen Lage ist, damit umgeht", sagte der CDU-Chef am Rande einer Klausur der engsten Führungsspitze der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag in Schmallenberg im Sauerland.

"Ich empfinde den ganzen Vorgang in jeder Hinsicht als wirklich hoch verstörend, irritierend und auch grauenhaft", unterstrich Merz. Welche Schlussfolgerungen aus den Vorgängen zu ziehen seien, könne er nicht sagen, da er weder die Fragen von Ministerpräsident Söder an Aiwanger noch dessen Antworten kenne. "Aber irgendwann muss er hinreichend, ausreichend nachvollziehbar erklären, was da war, und auch deutlich machen, dass er heute so nicht mehr denkt und handeln würde."

