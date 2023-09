Superfood in Tüten: Wie ein Dorf mit Walnüssen groß rauskommt

Große Walnussbäume prägen die Ortschaft Sammenheim am Fuß des mittelfränkischen Hahnenkamm-Höhenzugs. Fast 300 Walnussbäume kommen hier auf rund 300 Einwohner. Was nach dem Krieg ein wichtiger Ernährungsbaustein war, verlor an Bedeutung. Das Ernten ist aufwändig und in den Supermärkten sind Walnüsse aus Kanada, den USA und China zu kaufen. Vor zehn Jahren begannen die Dorfbewohner, die Nüsse zu Geld zu machen. Elf Tonnen Walnüsse haben sie im vorigen Jahr durch die eigens angeschaffte Walnuss-Knackmaschine geschickt. Und am Wochenende erwartet die Dorfgemeinschaft Sammenheim Tausende Besucher zum Nussmarkt.

Sammenheim macht Walnüsse zu Geld

Die Anspannung ist in Sammenheim deutlich zu spüren. Aber auch die Freude, als Dorfgemeinschaft nach einigen Jahren Pause wieder etwas Großes auf die Beine zu stellen. Mehrere Tausend Besucher erwartet die 300-Einwohner-Ortschaft am Wochenende. Und alle kommen wegen der Nuss. Die Frauen aus dem Dorf haben den Markt monatelang vorbereitet. Sie haben Nuss-Likör hergestellt, unreife Nüsse in Zuckersud mit Gewürzen eingekocht, Aufstriche mit Walnüssen produziert. "Man kommt immer wieder auf neue Ideen", sagt Ruth Ellinger, die den Nussmarkt zusammen mit anderen auf die Beine stellt. "Ich bin überrascht, was den Leuten immer wieder einfällt".

Viele neue Ideen rund um die Walnuss

Viele Jahre war die Walnuss wenig beachtet. Man hat Nüsse mit viel Aufwand getrocknet und nach dem Winter in den Wald gekippt, sagt Ernst Beisser. So viele Nüsse, wie es in Sammenheim gibt, konnten die Dorfbewohner niemals aufessen. Selbst wenn sie die Walnüsse großzügig an Verwandte und Bekannte verschenkten. Ernst Beisser ist Vorstand der Manufaktur Gelbe Bürg, einer Genossenschaft, die heute die Walnuss-Produkte verkauft. "Mittlerweile haben wir in der Region ein Händlernetzwerk aufgebaut", sagt er. Ganze Walnüsse gehen an Unverpackt-Läden, hochwertige kalt gepresste Öle und Brotaufstriche sind im Angebot.

Walnüsse aus der Umgebung werden angekauft

Vor zwei Jahren haben die Sammenheimer den alten, dorfeigenen Bullenstall zum Nusshaus umgewidmet und ausgebaut. Hier steht Bayerns erste Walnuss-Knackmaschine. Ende November können Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung ihre Nüsse bringen, für zwei Euro pro Kilo werden sie hier abgekauft. „Besser, als wenn sie wertlos vergammeln.“ Für die Arbeit an der Annahme, der Nussknackmaschine und der Ölpresse zahlt die Genossenschaft Mindestlöhne, ansonsten wird viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, so Beisser.

Walnüsse: die Ernte ist schwankend

Das Geschäft geht so auf, sagt Beisser. "Zum Öl-Multi werden wir nicht." Dafür sei das Geschäft mit den Nüssen zu schwankend, wetterbedingt. "Gibt's Frost im Frühjahr, gibt's keine Nüsse. Wenn es keinen Frost gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir viele kriegen." Im vorigen Jahr habe man die Menge kaum bewältigen können. Elf Tonnen. Dabei habe er viele Anfragen abgelehnt. "Wir nehmen nur Nüsse von hier und den angrenzenden Landkreisen." Das überregionale Interesse sei groß, sagt er. "Bei Google findet man uns ganz oben", sagt er lächelnd und ein bisschen stolz. Denn tatsächlich werden Walnüsse aus Deutschland nicht vermarktet, sagt er.

Walnuss: Gesundes Superfood

Die Frauen vom Gartenbauverein und von der Arbeitsgemeinschaft Nuss in Sammenheim schwärmen von der gesunden Nuss. "Die Walnuss ist die gesündeste Nuss von allen", sagt Ruth Ellinger. "Gesund für Haut, Gehirn, Blut, Cholesterin." Und Karin Beisser ergänzt, sie enthalte die gesunden Omega 3 Fettsäuren, die nur mit der Nahrung aufgenommen werden können. Omega 3 Fettäuren sorgen für Elastizität der Blutgefäße.

Schade eigentlich, wenn das Superfood aus der Region nicht genutzt wird, darin sind sich alle einig. In Sammenheim wirkt die Walnuss inzwischen identitätsstiftend. Und die Nuss wird langfristig für Einkünfte sorgen: Im letzten Herbst pflanzten die Sammenheimer sogar eine neue Walnuss-Allee hoch zum gelben Berg, der der Manufaktur "Gelbe Bürg" ihren Namen gab. Damit dürfte die Anzahl der Walnussbäume in Sammenheim auf rund 300 gestiegen sein, so Ernst Beisser.

Beim Nussmarkt: Färben mit Walnussschalen

Zum Nussmarkt am kommenden Sonntag sind in der Ortschaft mehr als 90 Stände aufgebaut. Regionale Produkte aus der heimischen Walnuss stehen zum Verkauf. Das Angebot reicht von handgemachten Nussecken bis Bürsten aus Nussholz. Unter großen Walnussbäumen wird Kaffee und Kuchen serviert. Und unter anderem wird vorgeführt, wie man mit grünen Walnussschalen Stoffe färben kann. Nach einem Festgottesdienst beginnt der Markt um 11 Uhr, ab 17 Uhr wird wieder abgebaut.