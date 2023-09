Lohr am Main: 14-Jähriger tot auf Schulgelände gefunden

Auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart ist ein 14-Jähriger am Freitagnachmittag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger Teenager festgenommen

Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr war bei den Beamten ein Notruf eingegangen, der auf ein mögliches Tötungsdelikt auf dem Gelände des Schulzentrums hinwies. Eine Streife der Polizei Lohr fand einen 14-jährigen Jungen daraufhin tot in einer Grünanlage auf dem Gelände des Schulzentrums nahe der B26. Der Jugendliche habe Verletzungen im Bereich des Oberkörpers gehabt, sagte Polizeisprecher Enrico Ball am Abend gegenüber BR24. Hintergründe oder Motive seien bislang ebenso wenig bekannt wie der genaue Ablauf der Tat. Morgen sollen weitere Informationen bekannt gegeben werden.

Gegen 18 Uhr nahm die Polizei einen Jugendlichen im Teenageralter wegen des dringenden Tatverdachts vorläufig fest. Er soll morgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie die Polizei den möglichen Täter so schnell ermitteln konnte, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig, ob noch weitere Personen beteiligt oder Zeugen der Tat sind. Auf dem Gelände des "Zweckverbands Schul- und Sportzentrum Lohr" sind ein Gymnasium, eine Mittelschule und ein Förderzentrum untergebracht.

Parallelen zu ähnlichen Geschehen

Der Fall in Lohr erinnert an weitere Geschehen in diesem Jahr, bei denen Kinder andere Kinder getötet haben sollen. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel verantwortlich sein soll. Zuvor soll sie von einem 25 Jahre alten Einbrecher vergewaltigt worden sein. Der Mann wurde inzwischen angeklagt und hat die Taten weitgehend eingeräumt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Der Junge hingegen ist mit elf Jahren zu jung, um für die ihm zugeschriebene Tat bestraft zu werden. Den Erkenntnissen zufolge hatte er das Mädchen stranguliert, nachdem die beiden Kinder gestritten hatten. Worum es dabei ging, blieb zunächst offen.

Es gibt aber noch weitere Fälle: Im März hatten zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen gestanden, in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen die zwölfjährige Luisa erstochen zu haben. Beide sind noch nicht strafmündig, deshalb wird es in diesem Fall kein juristisches Verfahren geben. Zudem wurde ein 15-jähriger Ende-August wegen Mordes an einem 14-Jährigen in Wunstorf nahe Hannover zu einer zehnjährigen Jugendstrafe verurteilt.

Mit Informationen der dpa