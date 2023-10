"jetzt red i": Nach der Wahl - Was muss die Politik liefern?

Das vorläufige amtliche Ergebnis der Bayern-Wahl steht fest. Hinter der CSU landen die Freien Wähler auf dem zweiten Platz. Von einer Fortsetzung der Koalition ist bislang auszugehen. Schon am Donnerstag sollen die Sondierungsgespräche beginnen.

"jetzt red i" nach der Wahl: Was erwarten die Bürger von der Politik?

Es wird also nicht mehr lange dauern, bis es im Bayerischen Landtag nicht mehr um die Nachbereitung der Wahlen, sondern wieder um die Zukunft geht. "Nach der Wahl: Was muss die Politik jetzt liefern?" lautet deswegen der Titel der heutigen Ausgabe von "jetzt red i" aus Au in der Hallertau. Auf dem Podium stellen sich der neue CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek und die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, Katharina Schulze, den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Wie geht es weiter mit der Energiewende? Was muss sich bei der Migrationspolitik ändern? Wie kann sich unsere Gesellschaft nach dem hart geführten Wahlkampf wieder zusammenfinden? Oder auch: Wie gut fühlen sich junge Menschen im Parlament vertreten?

Juniorwahl unterscheidet sich im Ergebnis deutlich von Landtagswahl

An der diesjährigen Juniorwahl, die gleichzeitig mit der Landtagswahl ausgezählt wurde und zum Ziel hatte, Demokratie für Jugendliche erlebbarer zu machen, haben Schülerinnen und Schüler von 900 weiterführenden Schulen teilgenommen. Die Ergebnisse unterschieden sich deutlich von den offiziellen Ergebnissen der Landtagswahl. Auch Schülerinnen und Schüler aus Au in der Hallertau haben an der Juniorwahl 2023 teilgenommen und werden sich heute Abend an der Diskussion bei "jetzt red i" beteiligen.