Juniorwahl: Schulen führen fast realistische Wahlen durch

Vor dem Wahllokal in einem Klassenzimmer bildet sich eine lange Schlange: Etliche Jugendliche stehen mit ihren Ausweisen und einer Wahlbenachrichtigungskarte in der Hand vor einem Tisch an. Dahinter sitzen drei Mädchen aus der Klasse 9a, die die Juniorwahl am Nürnberger Melanchthon Gymnasium organisiert haben. Sie verteilen zwei Stimmzettel und überprüfen die Namen der Jugendlichen in ihrem Wählerverzeichnis, so dass jeder nur einmal seine Stimme abgeben kann.

Wahlen so realistisch wie möglich

Die Stimmzettel sehen nahezu identisch aus, wie die am Sonntag tatsächlich bei der Landtagswahl verwendet werden. Auf einem sehr großen Stimmzettel sind Kandidatinnen und Kandidaten aufgelistet, die tatsächlich im Nürnberger Osten für den Landtag kandidieren. Auf dem zweiten Zettel können die Jugendlichen eine Partei ankreuzen. Selbst die Wahlurne ist versiegelt. "Wir haben alles, was man für eine richtige Wahl braucht", erklärt die Neuntklässlerin Avital Drehmann. Das Material für die Juniorwahl stellt der Verein Kumulus aus Berlin mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung.

Demokratie üben

Lehrer Marcus Spangehl hat mit der Klasse die Wahl für rund 400 Schülerinnen und Schüler an seiner Schule vorbereitet: "Der Sinn ist, dass Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen, Demokratie üben. Das soll nicht nur theoretisch erklärt werden, sondern wirklich als Projekt praktisch erlebt werden." Wochenlang haben die Neuntklässler Wählerverzeichnisse angelegt, Plakate aufgehängt, Wahlbenachrichtigungen ausgeteilt und den Mitschülern erklärt, wie die Wahlen ablaufen. Der Moment der Stimmabgabe ist dann für viele etwas ganz Besonderes. Eine Schülerin sagt: "Unsere Eltern machen das ja, man fühlt sich so erwachsen, aber es ist ganz cool, eine neue Erfahrung". Ein anderes Mädchen meint: "Es ist sehr interessant da mitzumachen, weil man das ja eigentlich noch nicht darf, sondern nur Erwachsene, und dann ist das ein besonderes Gefühl, auch mitmachen zu dürfen.“

Vorbereitung im Unterricht

Seit Wochen bereiten die Lehrer mit den Schülern die Wahl vor. Im Unterricht wurde das Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimmen besprochen. Die Schüler hatten die Aufgabe, sich über die verschiedenen Parteiprogramme zu informieren und konnten dann mit dem sogenannten Wahl-o-mat im Internet herausfinden, welche Partei am ehesten zu ihnen passt. Trotzdem ist in einer 11. Klasse die Frage, ob schon 16-Jährige ein Wahlrecht haben sollten, umstritten.

Einige Schülerinnen sehen sich selbst dazu in der Lage, fürchten aber, dass viele Gleichaltrige "aus Spaß irgendetwas ankreuzen könnten". Laura Jäger, Schüler-Sprecherin des Melanchthon-Gymnasiums sagt: "Es gibt viele, die verantwortungsvoll damit umgehen, aber es gibt auch einige Jugendliche, die das nicht ernst nehmen. Für die ist die Juniorwahl eine gute Vorbereitung – auch um zu sehen, was das für Folgen hat, dass die Partei, die man wählt über Jahre im Amt bleibt."

Ergebnis wird mit Spannung erwartet

Rund 900 weiterführende Schulen aus ganz Bayern haben sich in diesem Jahr an der Juniorwahl beteiligt. Die Stimmen werden in den kommenden Tagen ebenso akribisch ausgezählt, wie die der echten Wahl. Vor zwei Jahren bei der Bundestagwahl mussten die Schüler am Melanchthon-Gymnasium zweimal nachzählen, bis sie ein fehlerloses Ergebnis hatten.

Nun heißt es mit Spannung warten auf den Wahlabend: Denn ebenso wie die Ergebnisse der Landtagswahl wird auch das Ergebnis der Juniorwahl am Sonntagabend veröffentlicht. Zum einen pro Schule, aber auch das Abstimmungsergebnis der Juniorwahl für ganz Bayern.