Ausreise aus Israel: Linienflug statt Regierungsmaschine

Etliche Länder haben damit begonnen, Landsleute aus Israel auszufliegen oder bereiten dies vor - die Schweiz, Italien, Österreich, Spanien. Zum Teil sollen dafür sogar Militärmaschinen eingesetzt werden.

Die Bundesregierung indes setzt auf kommerzielle Flüge für in Israel gestrandete Deutsche statt auf deren Evakuierung. "Wir informieren kontinuierlich über mögliche Wege, aus Israel auszureisen", hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Bundesregierung in Verhandlung mit Fluggesellschaften

Noch immer stecken zahlreiche Deutsche in Israel fest. Rund 4.500 Personen haben sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eingetragen. Man wisse um die Schwierigkeiten bei der Ausreise aus Israel, so heißt es auf der Internetseite der deutschen Botschaft in Tel Aviv. Und weiter: Das Auswärtige Amt und die deutschen Botschaften in der Region seien in intensivem Austausch mit Fluggesellschaften, um baldmöglichst zu erreichen, dass das Flugaufkommen erhöht wird.

Allerdings: Die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels Airlines haben ihre regulären Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen - vorerst bis Samstag. Dies nach, wie es heißt, intensiver Lageanalyse wegen der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation.

Baerbock: Müssen priorisieren

Berlin verweist allerdings darauf, dass es weiterhin kommerzielle Flüge aus Israel heraus gebe, die genutzt werden können. Das Auswärtige Amt teilte außerdem mit, man berate Ausreisewillige über mögliche Ausreiseoptionen und Routen.

Außenministerin Annalena Baerbock bat am Abend um Geduld: "Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline - diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich an uns wenden -, Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist, aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend im ZDF.

Rücktransport gefordert - "notfalls mit Regierungsmaschinen"

Der Oppositionsführer im Bundestag, Unionsfraktionschef Friedrich Merz, sagte: "Andere Staaten leisten mittlerweile entsprechende Hilfestellung bei der Rückführung beim Rücktransport ihrer Staatsbürger. Die Bundesregierung hält das offensichtlich bisher nicht für notwendig. Wir sehen das anders". Merz forderte, die Bundesregierung müsse es möglich machen, "dass die deutschen Staatsangehörigen, die das Land verlassen wollen, zum Beispiel Schulklassen, Jugendgruppen und andere, die noch in Israel sind, jetzt auch nach Deutschland zurückzufliegen".

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte, wenn ein Rückflug mit Linienmaschinen nicht möglich sei, müsse die Bundesregierung dafür Regierungsmaschinen zur Verfügung stellen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es dazu bis zum Nachmittag lediglich: "Wir stehen gemeinsam mit unserer Botschaft in Tel Aviv in engem Kontakt mit den israelischen Behörden und mit denen sich in Israel befindenden deutschen Staatsangehörigen und beraten über mögliche Ausreiseoptionen und Routen. Wir informieren kontinuierlich über mögliche Wege, aus Israel auszureisen".

Einige Schülergruppen konnten bereits über Umwege ausreisen

Dazu gehört der Landweg nach Jordaniens Hauptstadt Amman und von dort dann weiter per Flugzeug. Auf dieser Route gelang es beispielsweise einer Schulklasse aus Kirchheim unter Teck bei Stuttgart, Israel Richtung Deutschland zu verlassen mit Zwischenstopps in Rom und Reykjavik. Die Ausreise durch einen Zufall: Im Bunker ihres Hotels habe die Gruppe ein Ehepaar aus Island kennengelernt, bestätigte die Schule isländische Medienberichte. Mit Hilfe des Paares habe die Gruppe Sitze in einem Flugzeug des isländischen Außenministeriums bekommen.

Eine zweite Gruppe von elf Schülerinnen und Schülern aus Ettlingen war am Samstagabend von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden. Am Dienstag wurden sie nach Angaben des Landratsamts in ein Drittland gebracht. Wohin genau, wurde nicht mitgeteilt. "Wir arbeiten jetzt daran, die Gruppe von dort aus an einen Zielflughafen in Deutschland weiterreisen zu lassen", hieß es.

"Massenpanik und pures Chaos" am Flughafen

Auch vier Männer aus München wollten so schnell wie möglich aus Israel ausreisen. Doch am Flughafen herrschte zu diesem Zeitpunkt schon "pures Chaos", wie die beiden Paare berichten: "Da waren Menschenmassen - es war schnell klar, dass wir nicht mitkommen. Der einzige Flug, der rausging, war voll." Den ganzen Tag verbrachten die vier am Flughafen und versuchten, wie viele andere, noch irgendeinen Flug ins Ausland zu bekommen. Zweimal gelang es ihnen, einen Flug in die Türkei zu buchen. Doch beide Flüge wurden kurz darauf abgesagt. "Wie in einem Hollywood-Film" sei es gewesen: Massenpanik, viele hätten geweint. "Wir wussten nicht, wie es weitergeht."

Letzten Endes blieben die vier Männer eine weitere Nacht in Tel Aviv. Am nächsten Tag hatten sie Glück: Sie ergatterten vier Plätze bei einer kleinen türkischen Fluglinie, die sie ins türkische Dalaman brachte. "Bis zum Abheben der Maschine haben wir gezittert und gebangt", erzählen die vier.