Israel-Ticker: Bundesanwaltschaft ermittelt zu Hamas-Angriffen

14.36 Uhr: Linksfraktionschefin mahnt Israel zur Einhaltung des Völkerrechts

"Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel und seine Bürger aufs Schärfste", sagte Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali. Israels Existenzrecht sei nicht verhandelbar und das Land habe das Recht, sich zu verteidigen. Doch sei bei der Bewertung der israelischen Gegenschläge auf den Gazastreifen zu beachten, dass dort Millionen Menschen auf engstem Raum lebten, von denen sehr viele mit den Taten der Hamas nichts zu tun hätten. Dort stürben nun Hunderte Zivilisten, niemand könne Gaza verlassen. "Darum ist es fraglich, ob das konkrete Vorgehen Israels gegen Gaza so mit dem Völkerrecht vereinbar ist", meinte die Linken-Politikerin.

14.30 Uhr: Irans Staatsoberhaupt weist Verstrickung in Hamas-Angriff zurück

Irans Staatsoberhaupt Ali Chamenei hat eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurückgewiesen. "Unterstützer des zionistischen Regimes" hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte der Ajatollah am Dienstag während einer Rede in Teheran. Allerdings lobte er die Attacke. "Natürlich verteidigen wir Palästina. Natürlich verteidigen wir die Kämpfe", sagte der 84-Jährige. Nach dem Angriff der islamistischen Hamas am Wochenende sah sich der Iran Vorwürfen ausgesetzt, Drahtzieher der terroristischen Attacke zu sein. Irans UN-Mission in New York wies die Anschuldigungen am Sonntag zurück. Dennoch gilt die Islamische Republik als Unterstützer militanter Gruppen sowohl im Gazastreifen als auch in Nachbarländern der Region.

14.24 Uhr: Scholz gibt am Donnerstag Regierungserklärung zu Lage in Israel ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zur Lage in Israel abgeben. Wie das Parlament mitteilte, ist die 15-minütige Ansprache zu Beginn des Sitzungstages vorgesehen. Anschließend ist eine 90-minütige Debatte geplant.

14.20 Uhr: Israel holt Reservisten zurück ins Land

Israel bringt Reservisten aus dem Ausland mit Sonderflügen zurück. Die beiden Fluggesellschaften El Al und Israir Airlines flogen zusätzliche Ziele an. Israir nahm nach Angaben vom Dienstag Verbindungen ins türkische Lacarna, auf die griechische Insel Korfu und nach Batumi in Georgien ins Programm, um Israelis in die Heimat zurückzubringen.

14.12 Uhr: Strack-Zimmermann lehnt deutsche Militärhilfe an Israel ab

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat sich gegen deutsche Militärhilfen für Israel ausgesprochen. "Israel braucht keine militärische Unterstützung von uns", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe nach Angaben vom Dienstag. "Israel braucht unsere Solidarität und Unterstützung in den internationalen Gremien."

14.02 Uhr: UN-Kommission - Anzeichen für Kriegsverbrechen

In Israel und im Gazastreifen gibt es nach Angaben einer UN-Kommission klare Anzeichen, dass in den vergangenen Tagen Kriegsverbrechen verübt worden sind. "Zivilisten als Geiseln zu nehmen und als menschliche Schilde zu benutzen sind Kriegsverbrechen", teilte sie am Dienstag in einer Erklärung in Genf mit.

Die Kommission habe begonnen, Beweismaterial für Kriegsverbrechen zu sammeln, seit die radikal-islamische Hamas am Samstag massive Angriffe auf Israel startete und Israel darauf mit Luftschlägen im Gazastreifen reagierte. Sie werde Material gegen Angreifer selbst und diejenigen, die Attacken angeordnet haben, sammeln.

13.59 Uhr: EU führt humanitäre Hilfe für Palästinenser fort

Die EU-Kommission hat klargestellt, dass die EU ihre Hilfsgelder für die palästinensischen Gebiete nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel zwar überprüft, die Zahlungen aber nicht ausgesetzt werden und die humanitäre Hilfe davon grundsätzlich nicht betroffen ist. "Es gibt keine Änderungen für humanitäre Hilfe. Alle Operationen gehen weiter", sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

13.58 Uhr: Auch Italien evakuiert Landsleute aus Israel

Auch Italien evakuiert Landsleute aus Israel. Außenminister Antonio Tajani kündigt an, in den nächsten Tagen rund 500 italienische Bürger aus Israel auszufliegen. Bereits am Dienstagmorgen hätten 200 Italiener mit zwei Militärflugzeugen das Land verlassen.

13.54 Uhr: UN-Kommissar fordert internationalen Beitrag für Frieden in Nahost

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat eindringlich an alle "einflussreichen Staaten" appelliert, zu einer friedlichen Lösung des Krieges im Nahen Osten beizutragen. Die "Pulverfass"-Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten müsse entschärft werden, erklärte Türk.

13.52 Uhr: FDP-Fraktionschef gegen Hamas-Kundgebungen

FDP-Fraktionschef Christian Dürr kritisiert Solidaritätsbekundungen für die radikal-islamische Hamas in Deutschland. "Wer zu uns nach Deutschland kommt, um auf den Straßen gegen jüdisches Leben zu hetzen, derjenige ist in Deutschland nicht willkommen."

13.50 Uhr: Ampel-Fraktionen und Union wollen im Bundestag Zeichen setzen

Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP werden gemeinsam in einem Entschließungsantrag die Gewalt der Hamas gegen Israel verurteilen. An einem gemeinsamen Text werde gerade gearbeitet, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Für Donnerstag sei im Zuge der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz die Verabschiedung geplant.

13.48 Uhr: Israels Polizeiminister will Tausenden Freiwilligen Waffen geben

Israels rechtsextremer Polizeiminister will nach dem Großangriff der terroristischen Hamas Tausende Freiwillige auch im Grenzgebiet zum Gazastreifen mit Sturmgewehren ausstatten. Er habe den Kauf von mehr als 10.000 Waffen angeordnet, teilte Itamar Ben Gvir auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

13.42 Uhr: Radikal-islamische Hamas ruft zur Mobilisierung der arabischen Welt am Freitag auf

Nach dem Terrorangriff auf Israel und den darauf folgenden Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hat die islamistische Hamas zur Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt aufgerufen. Der kommende Freitag sei der "Freitag der Al-Aksa-Flut", teilte die Hamas, die im Gazastreifen herrscht, am Dienstag mit. Es gehe um die Unterstützung des palästinensischen Volkes.

13.41: Schüler aus Baden-Württemberg verlassen Israel mit Hilfe aus Island

Auf abenteuerlichem Weg und mit einer Portion Zufall ist es einer Schülergruppe aus der Nähe von Stuttgart gelungen, Israel zu verlassen und in Sicherheit gebracht zu werden. Die Berufsschüler aus Kirchheim/Teck landeten nach Angaben ihrer Schule am Dienstag in Island zwischen und sollten danach nach Hause geflogen werden. Auch eine zweite Gruppe von Berufsschülern aus Baden-Württemberg wurde früher als geplant aus dem Krisenherd gebracht.

13.38 Uhr: Vereinte Nationen: 187.000 Vertriebene im Gazastreifen

Im Gazastreifen sind bei Vergeltungsschlägen Israels nach den Angriffen militanter Palästinenser nach UN-Angaben bereits mehr als 187.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. 137.000 davon suchten in rund 80 Schulen des UN-Hilfswerks für die Palästinenser (UNRWA) Zuflucht, wie es weiter hieß.

13.27 Uhr: EU lädt Israel und Palästinenser zu Krisensitzung ein

Die Europäische Union hat die Außenminister Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu einer Krisensitzung zum Krieg im Nahen Osten eingeladen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb im Kurzbotschaftendienst X, ehemals Twitter, er habe den israelischen Chefdiplomaten Eli Cohen und den palästinensischen Ressortchef Rijad al-Maliki zu den Beratungen dazugebeten. Aus Borrells Umfeld hieß es, beide hätten die Einladung angenommen.

13.34 Uhr: Kreml hält weiter Kontakt mit Palästinensern

Russland setzt seine Kontakte zu den Palästinensern im Nahen Osten fort und erwartet auch einen Besuch des Präsidenten Autonomiebehörde im Westjordanland, Mahmud Abbas, in Moskau. Die Visite sei schon länger geplant gewesen, über die diplomatischen Kanäle müsse nun das genaue Datum festgelegt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

13.05 Uhr: Scholz und Macron gegen völligen Stopp der Palästinenser-Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich gegen einen völligen Stopp der humanitären Hilfe für die Palästinenser ausgesprochen. Es müsse sichergestellt werden, dass keine terroristischen Gruppen unterstützt würden, betont Scholz nach der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Aber es gehe auch "um humanitäre Hilfe und auch weit weg vom Ort des Geschehens, wo einfach Menschen unterstützt werden, damit sie Wasser haben, damit sie etwas zu essen haben", fügt er hinzu.

Ähnlich äußerte sich Macron. Man müsse aufpassen, die Förderung problematischer Gruppen "nicht zu verwechseln mit grundlegenden humanitären Bedürfnissen und dem Schutz der Zivilbevölkerung". Das Risiko wäre sonst, dass sich Terrorismus in der Region noch weiter ausbreite, warnt er.

12.56 Uhr: Deutsch-Israelin nach Gaza verschleppt - Familie bittet um Hilfe

Die Familie einer offenbar in den Gazastreifen verschleppten Deutsch-Israelin hat sich mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Yarden Romann sei während des Hamas-Großangriffs auf das israelische Grenzgebiet gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter von Terroristen in einen Wagen gezerrt und entführt worden, erzählte Amit Avraham, der Partner ihrer Schwester, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Sie sei Enkelin aus Deutschland geflohener Juden, die aus dem bayerischen Fürth stammten.

Der Vater und die Tochter seien inzwischen in Sicherheit, von der Mutter fehle jedoch jede Spur. "Die Familie Romann bittet um dringende Hilfe bei der Suche nach den Vermissten", hieß es in dem Appell, der auch über soziale Medien verbreitet worden war. Auch ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerin seien entführt worden.

12.51 Uhr: Palästinenser - Totenzahl im Gazastreifen auf 770 gestiegen

Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind seit Samstag nach palästinensischen Angaben mindestens 770 Menschen getötet worden. Zudem seien etwa 4.000 Menschen verletzt worden, teilt das Gesundheitsministerium in dem von der radikal-islamischen Hamas beherrschten Küstengebiet mit. Im Westjordanland, wo die Palästinensische Autonomiebehörde regiert, starben demnach mindestens 18 Menschen, 100 Menschen seien verletzt.

Seit dem Beginn der israelischen Vergeltungsangriffe sind nach Angaben des Medienbüros der Hamas-Regierung im Gazastreifen sieben Journalisten zu Tode gekommen.

12.49 Uhr: Grünen-Fraktionschefin - Bundestag soll Solidarität mit Israel zeigen

Nach den Worten der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge soll es im Bundestag in dieser Woche ein "Zeichen der Solidarität" mit Israel geben. Die Ampelfraktionen würden dazu gemeinsam einen interfraktionellen Antrag erarbeiten und seien auch mit der Union in Gesprächen.

12.47 Uhr: Scholz - Berlin bemüht sich "intensiv" um Infos zu deutschen Geiseln der Hamas

Die Bundesregierung bemüht sich nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz (SPD) "intensiv" um Erkenntnisse über das Schicksal der mutmaßlich von der radikalislamischen Hamas in Israel entführten Deutschen. Deutschland arbeite hierbei mit Israel zusammen, sagte Scholz am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

12.44 Uhr: UN-Menschenrechtskommissar verurteilt Blockade von Gaza

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat die von Israel angekündigte Abriegelung des Gazastreifens verurteilt. Eine solche Belagerung, die der Zivilbevölkerung überlebenswichtige Güter vorenthalte, sei nach dem humanitären Völkerrecht verboten, erklärte Türk. Israels Verteidigungsminister Joaw Galant hatte zuvor mitgeteilt, man werde das dicht besiedelte Palästinensergebiet von der Versorgung mit Strom, Lebensmitteln, Wasser und Gas abschneiden.

12.40 Uhr: Solidaritätskundgebung mit Ministerpräsident Söder

Zu der Solidaritäts-Kundgebung für Israel, die am morgigen Mittwochin Nürnberg stattfindet, hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Hauptredner angekündigt. Als weitere Redner werden Oberbürgermeister Marcus König (CSU), der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN), Jo-Achim Hamburger und Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern erwartet. Die Solidaritäts-Bekundung wird von zahlreichen Organisationen aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Kirchen unterstützt.

12.38 Uhr: UN-Hilfswerk muss in Gaza mehr als 180.000 Flüchtlinge unterbringen

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge muss nach eigenen Angaben mehr als 180.000 Menschen unterbringen, die vor israelischen Angriffen geflohen sind. Derzeit habe man etwa 137.500 Menschen in 83 Schulen einquartiert, teilte die UNRWA mit. Die Gebäude seien jedoch überfüllt. Einige Flüchtlinge könnten nur begrenzt mit Trinkwasser versorgt werden.

12.35 Uhr: Frankreich lehnt Aussetzung von EU-Hilfen für Palästinenser ab

Frankreich lehnt die in der EU-Kommission erwogene Aussetzung der EU-Entwicklungshilfe für die Palästinenser ab. Paris sei gegen einen Stopp der Zahlungen, "die direkt der palästinensischen Bevölkerung zugute kommen", teilte das Außenministerium mit. Diese Einschätzung sei der Europäischen Kommission mitgeteilt worden.

12.25 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorangriffen durch Hamas

Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitglieder der islamistischen Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe. Hintergrund seien die Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger nach dem Großangriff der Hamas auf Israel.

11.58 Uhr: Zahl der Opfer auf beiden Seiten steigt

Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf mehr als 900 auf israelischer und mehr als 680 auf palästinensischer Seite gestiegen, tausende weitere Menschen wurden verletzt. Auch eine 22-jährige Deutsche, die zu Besuch in Israel im Kibbuz Nir Os nahe dem Gazastreifen war, soll Medienberichten zufolge getötet worden sein. Unter den Geiseln befinden sich vermutlich auch Menschen aus Deutschland, Frankreich und den USA. Auch zahlreiche Staatsangehörige anderer Länder, von denen einige auch die israelische Staatsangehörigkeit besaßen, wurden bei dem Hamas-Angriff getötet. Unter ihnen sind nach Behördenangaben elf US-Bürgers sowie Bürger aus Thailand, Nepal, Argentinien, Frankreich, Großbritannien und der Ukraine.

11.48 Uhr: Ägypten schließt Grenzübergang nach Gaza wegen israelischem Beschuss

Nach israelischen Angriffen ist der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen ins Nachbarland Ägypten geschlossen worden. Eine Sicherheitsquelle in Ägypten bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass die ägyptischen Behörden den Grenzübergang Rafah bis auf Weiteres geschlossen hätten. Grund dafür seien anhaltende israelische Angriffe in der Nähe des Grenzübergangs. Die Situation am Grenzübergang sei für Zivilisten und Mitarbeiter zu gefährlich.

11.32 Uhr: "Bild" - Generalbundesanwalt ermittelt gegen Hamas

Der Generalbundesanwalt ermittelt einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas. Es gehe um Mord, Totschlag und Geiselnahme zum Nachteil deutscher Staatsangehöriger, berichtet das Blatt. Vom Generalbundesanwalt ist zunächst keine Stellungnahme dazu zu erhalten.

11.25 Uhr: Unicef - Hunderte Kinder in vergangenen 72 Stunden getötet

Unicef beklagt den Tod Hunderter israelischer und palästinensischer Kinder, die seit Beginn der Kämpfe nach dem Großangriff der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf Israel ums Leben gekommen sind. Zahlreiche weitere Kinder seien in den vergangenen 72 Stunden verletzt worden, teilt Unicef mit. Die von Israel angekündigte Wasser- und Treibstoff-Blockade des Gazastreifens werde das Leiden noch erhöhen. Laut UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk wurden bei israelischen Luftangriffen Wohngebäude, Schulen und Einrichtungen der Vereinten Nationen (UN) getroffen.

11.15 Uhr: Möglicherweise drei Österreicher aus Israel entführt

Bei den Terrorangriffen der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Sie hätten die österreichische und die israelische Staatsbürgerschaft und seien unabhängig voneinander im Süden Israels gewesen, als Hamas-Terroristen die Grenze überwanden. Eine Bestätigung, das sie gekidnappt worden sind, gebe es noch nicht, teilte das Außenministerium in Wien mit. Die Lage sei unklar.

Zuvor hatte Thailand unter Berufung auf Arbeitgeber mitgeteilt, die von der EU, Israel und den USA als Terrorgruppe eingestufte Hamas habe elf Thailänder entführt und 18 getötet.

11.12 Uhr: Berichte: Deutsche Studentin von Hamas-Terroristen in Israel getötet

Unter den Todesopfern des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel ist Medienberichten zufolge auch eine deutsche Touristin. Die 22-Jährige sei in dem Kibbuz Nir Os nahe der Grenze zum Gazastreifen getötet worden, meldeten mehrere Medien, darunter die "Welt" und die "Bild". Nach Angaben der "Welt" war die Studentin aus Berlin mit ihrem britischen Freund in Israel im Urlaub. Am gleichen Tag habe die Studentin eigentlich wieder nach Deutschland zurückfliegen wollen. Einer "Welt-"Korrespondentin zufolge schickte die 22-Jährige während des Angriffs noch eine Nachricht an ihre Mutter in Bremen. Sie schrieb, dass sie und ihr Freund in den Bunker fliehen müssten und sie ihren Rückflug verpassen würden. Später habe die Mutter die Nachricht erhalten, dass die Leiche ihrer Tochter und ihres Freundes gefunden worden seien.

10.59 Uhr: Israel rüstet Freiwilligen-Milizen mit Sturmgewehren aus

Israel wird die freiwilligen Sicherheitsmilizen in den Grenzgebieten mit Sturmgewehren ausrüsten. Am Dienstag werde begonnen, in einer ersten Runde 4.000 in Israel produzierte Sturmgewehre an diese Gruppen zu verteilen, kündigte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gwir in einem Beitrag in einem Online-Netzwerk an. Mindestens 6.000 weitere würden folgen.

10.48 Uhr: "Washington Post": Iran half bei Vorbereitung des Hamas-Angriffs

Der Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist laut einem Bericht der "Washington Post" seit mindestens einem Jahr und mit Unterstützung des Irans vorbereitet worden. Die Planungen hätten mindestens schon Mitte 2022 begonnen, schrieb die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Erkenntnisse von Geheimdienst-Analysten aus dem Westen und dem Nahen Osten. Iranische Verbündete hätten militärisches Training, logistische Hilfe und Dutzende Millionen Dollar für Waffen bereitgestellt.

10.46 Uhr: Oberhaupt des Iran lobt Angriff auf Israel

Ajatollah Ali Chamenei lobt den Angriff auf Israel und spricht von einer "irreparablen" Niederlage von Militär und Geheimdienst. "Wir küssen die Hand derer, welche den Angriff auf das zionistische Regime geplant haben", sagt das staatliche und geistliche Oberhaupt des Iran. "Dieses zerstörerische Erdbeben hat einige kritische Strukturen in Israel beschädigt, die nicht leicht repariert werden können." Die Regierung in Teheran sei allerdings nicht an dem Angriff beteiligt gewesen.

10.45 Uhr: UN dringen auf humanitären Zugang in den Gazastreifen

Die Vereinten Nationen dringen auf humanitären Zugang zu den Menschen im Gazastreifen. UN-Generalsekretär António Guterres rief alle Parteien auf, Hilfe für die Zivilistinnen und Zivilisten zu ermöglichen. Die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse ermöglicht werden, erklärte Guterres am Montag (Ortszeit) in New York. Der UN-Generalsekretär äußerte sich besorgt über die von der israelischen Regierung angekündigte umfassende Blockade des Gazastreifens. Medizinische Güter, Nahrung, Treibstoff und andere humanitäre Hilfsgüter würden dringend benötigt, sagte er.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sagte, dass eine vollständige Abriegelung des Gazastreifens gegen Völkerrecht verstoße. "Bei einer Belagerung die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern einzuschränken kann nur durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt werden, sonst kommt dies einer kollektiven Bestrafung gleich", so Türk weiter.

10.43 Uhr: Israelische Grenzorte zum Gazastreifen fast komplett evakuiert

Israel hat die Grenzorte am Rande des Palästinensergebiets fast vollständig evakuiert. Man habe fast alle Einwohner der Grenzorte in sicherere Gebiete gebracht, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. "Es gibt einige wenige Menschen, die bleiben wollten, oder die in den Orten gebraucht werden" sagte er. Die Grenze zum Gazastreifen sei wieder gesichert. Er sprach von einer "eisernen Mauer" mit Schutz durch Panzer und Luftwaffe. Jeder Palästinenser, der sich der Sperranlage mit Israel nähere, werde erschossen.

Der Grund für die Evakuierung könnte eine in Kürze beginnende Offensive Israels sein. Nach Einschätzung von ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann verdichten sich derzeit die Hinweise auf eine Bodenoffensive. "Wir konnten schon beobachten, wie sehr viele Militärfahrzeuge, darunter auch Panzer, in den Süden verlegt wurden". Auch die Einberufung von 300.000 Reservisten deute darauf hin.

10.07 Uhr: Deutsche Schüler und Lehrkräfte aus Israel ausgeflogen

Zehn Berufsschüler und ihre beiden Lehrkräfte aus Kirchheim/Teck seien am Dienstag ausgeflogen worden und unterwegs nach Hause, sagte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage. Die Gruppe sei am 4. Oktober zu einem Austausch nach Israel geflogen und wollte eigentlich erst am Donnerstag zurückkommen. Die Gruppe hatte sich im Rahmen eines Schülerausflugs an einer Partnerschule östlich von Tel Aviv und in Gastfamilien aufgehalten.

Ebenfalls organisiert werden soll seit dem Wochenende der Rückflug einer Gruppe von Berufsschülern und ihren Begleitern aus dem Landkreis Karlsruhe. Die elf Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren halten sich zusammen mit zwei Lehrkräften und einer Begleiterin seit vergangenem Donnerstag im Rahmen eines Jugendaustausches in Israel auf. Die Jugendlichen waren am Samstagabend von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden.

09.44 Uhr: Israel fliegt weiter Luftangriffe in Gaza

Israel hat nach dem Überfall der islamistischen Hamas weiter Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Mehr als 200 Terrorziele seien in der Nacht bombardiert worden, teilte die israelische Armee am Dienstag mit. Unter anderem seien ein Waffenlager der Palästinenserorganisation Hamas und Einrichtungen der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad angegriffen worden. Die Hamas könne sich im Gazastreifen nirgendwo mehr verstecken, sagt ein Militärsprecher. "Wir werden sie überall erwischen." Die Luftwaffe überziehe die palästinensische Enklave alle vier Stunden mit intensiven Luftschlägen.

09.18 Uhr: Frankreich und Spanien gegen Stopp direkter Hilfen für Palästinenser

Frankreich lehnt einen Stopp jeglicher Unterstützung der Palästinenser ab. Die Regierung in Paris halte nichts davon, die Hilfen einzustellen, welche den Menschen direkt zugute kämen, und habe das der Europäischen Kommission gegenüber auch deutlich gemacht, teilt das Außenministerium mit. Auch Spanien hält trotz des Hamas-Angriffes auf Israel an der Hilfe für die palästinensische Bevölkerung fest. Die Position seines Landes sei klar, sagt Spaniens amtierender Außenminister Jose Manuel Albares. Die Hilfe für die Palästinenser-Gebiete müsse weitergehen, eine Aussetzung wäre kontraproduktiv.

09.10 Uhr: Israel holt Reservisten aus Europa zurück

Die israelische Luftwaffe holt Hunderte Reservisten aus Europa zurück. Dazu würden Transportflugzeuge vom Typ Hercules eingesetzt, teilt sie über soziale Medien mit. Offen blieb zunächst, aus welchen europäischen Regionen die Reservisten eingeflogen würden.

08.37 Uhr: Israel nennt Parlament und Ministerien in Gaza legitime Angriffsziele

Das israelische Militär hat zivile Einrichtungen der Hamas-Regierung im Gazastreifen als legitime Ziele eingestuft. Falls Bewaffnete vom Parlament oder Regierungsgebäuden Raketen abfeuerten, "werden diese zu militärischen Zielen"», sagte Militärsprecher Richard Hecht am Dienstag. Das Militär teilte mit, es habe im Laufe der Nacht Hunderte Ziele in Gaza Stadt angegriffen. Dort befinden sich Ministerien und Regierungsgebäude der Hamas. In der Gegend gab es schwere Zerstörungen.

08.13 Uhr: Israel stellt klar - Grenzübergang Rafah nach Ägypten geschlossen

Das israelische Militär revidiert die Empfehlung seines Chefsprechers, Palästinenser sollten über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten fliehen. Rafah sei entgegen den Äußerungen von Sprecher Richard Hecht geschlossen, stellt sein Büro klar. "Der Grenzübergang Rafah war gestern geöffnet, aber jetzt ist er geschlossen", erklärt das Büro. Hecht hat zuvor erklärt: "Mir ist bekannt, dass der Grenzübergang Rafah immer noch offen ist."

07.53 Uhr: Leichen von "rund 1.500" Hamas-Terroristen in Israel entdeckt

Die israelische Armee hat die Leichen von "rund 1.500" Hamas-Terroristen in Israel entdeckt. Die Leichen wurden rund um den Gazastreifen gefunden", sagte Armeesprecher Richard Hecht am Dienstag.

07.42 Uhr: Israel - Palästinenser sollen nach Ägypten fliehen

Das israelische Militär fordert Palästinenser auf, sich vor den Luftangriffen im Gazastreifen in Sicherheit zu bringen und nach Ägypten zu fliehen. "Mir ist bekannt, dass der Grenzübergang Rafah immer noch offen ist", sagt Richard Hecht, Chefsprecher des Militärs, vor der Presse mit Verweis auf den Übergang an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. "Jedem, der raus kann, würde ich raten, rauszugehen." Das israelische Militär reagiert mit massiven Luftangriffen auf den großangelegten Angriff der Hamas vom Wochenende. Auch der Einsatz israelischer Bodentruppen im Gazastreifen wird erwartet.

07.05 Uhr: Israel - Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter Kontrolle

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle gebracht. In die Abschnitte, in denen Hamas-Kämpfer durchgebrochen seien, würden Minen gelegt, teilt Daniel Hagari, der Sprecher des Militärs, im Armee-Radio mit. Seit Montag gebe es keine neue Infiltration aus dem Gazastreifen. Zu Gerüchten, dass bewaffnete Kämpfer Tunnel nutzten, um auf israelisches Territorium zu gelangen, habe das Militär keine Erkenntnisse, so Hagari.

06.50 Uhr: Hamas droht mit Tötung von Geiseln

Angesichts der Vergeltungsangriffe Israels verschärfte die militante Hamas ihren Ton. Für jede Attacke auf Häuser von Zivilisten im Gazastreifen, die ohne Vorwarnung erfolge, werde eine israelische Geisel getötet, drohte Abu Obeida, Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, in einer am Montagabend verbreiteten Audiobotschaft. In den vergangenen Stunden sei es zu heftigen israelischen Angriffen auf zivile Gebiete gekommen, bei denen Häuser zerstört worden seien. Israels Außenminister Eli Cohen warnte die Hamas davor, den Geiseln etwas anzutun. "Dieses Kriegsverbrechen wird nicht verziehen werden", betonte er.

06.46 Uhr: Israels Geheimdienste nach Hamas-Überraschungsangriff in Erklärungsnot

Israels Geheimdienste umgab im Zuge einer Reihe von Errungenschaften in den vergangenen Jahrzehnten eine Aura der Unbesiegbarkeit. Aber der Angriff am Samstagmorgen wirft einen tiefen Schatten auf diese Reputation. Mehr als zwei Tage später waren israelische Kräfte auf ihrem eigenen Territorium immer noch mit Hamas-Kämpfern konfrontiert und Dutzende von israelischen Geiseln in Gaza gefangen, während weiter Raketen flogen. "Das ist ein schweres Versagen", sagte Jaakow Amidror, ein früherer Sicherheitsberater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Militärsprecher Daniel Hagari räumte ein, dass die Streitkräfte der Öffentlichkeit eine Erklärung schuldeten, aber fügte hinzu, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei. "Zuerst kämpfen wir, dann untersuchen wir", sagte er.

06.45 Uhr: Blinken berät mit Israels Außenminister über US-Hilfe

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtkollegen Eli Cohen über die Unterstützung der USA für Israel gesprochen. Blinken habe die Bemühungen der USA bekräftigt, die sofortige Freilassung der Geiseln sicherzustellen, teilt das US-Außenministerium mit. Blinken sprach demnach auch mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna, beide hätten erneut die Angriffe der Hamas verurteilt.

05.59 Uhr: Israelische Angriffe treffen von Hamas genutzte Tunnel

Israels Militär hat nach eigenen Angaben zwei Tunnel beschossen, über die Kämpfer der islamistischen Hamas in israelisches Territorium eingedrungen sein sollen. Über den genauen Ort der Tunnel machten die Streitkräfte in ihrer Mitteilung vom Dienstagmorgen zunächst keine Angaben. Die Hamas hat in der Vergangenheit ein Netz unterirdischer Verbindungen eingerichtet, das vom Gazastreifen bis Ägypten reicht. Über die Tunnel schmuggelte die militante Gruppe Waffen und nutzte diese auch für Angriffe auf israelischem Gebiet.

04.40 Uhr: Hamas-Vertreter: Nur kleiner Kreis in Angriffspläne eingeweiht

In die Planungen für die terroristischen Großangriffe auf Israel war laut einem ranghohen Hamas-Vertreter nur ein kleiner Kreis innerhalb der Führung der islamistischen Gruppe eingeweiht. Geplant worden seien die Attacken von etwa sechs Befehlshabern der Hamas im Gazastreifen, sagte Ali Barakeh, ein Mitglied der im Exil lebenden Führung der Gruppe, der Nachrichtenagentur AP in seinem Büro in Beirut am Montag. Selbst die engsten Verbündeten der Hamas seien vorab nicht über den Zeitpunkt der Großangriffe informiert worden. Barakeh dementierte auch Berichte, wonach iranische Funktionäre an den Planungen beteiligt gewesen seien.

04.30 Uhr: Israelisches Militär mobilisiert 300.000 Soldaten

In Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert. Es ist die größte militärische Mobilmachung in der Geschichte Israels. "Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang", hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt und Rache geschworen.