Bayerische Grenzpolizei mit eigener Kontrollstelle bei Passau

Die Kontrollen an der Grenze zu Österreich werden noch engmaschiger. Neben stationären Kontrollpunkten der Bundespolizei hat jetzt auch die Bayerische Grenzpolizei eine Kontrollstelle aufgebaut.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montagmorgen mitteilte, hat die Bayerische Grenzpolizei dazu an der Neuen Brücke in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau eine Kontrollstelle mit Containern errichtet.

Kontrollen zeitlich und örtlich flexibel

Auch anderweitig soll die Grenzüberwachung verstärkt werden. Zum Beispiel im Raum Bad Füssing/Obernberg. Hier wird die Grenzpolizei auch von Einsatzkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Kontrollen werden zeitlich und örtlich flexibel stattfinden, so eine Präsidiumssprecherin zum BR.

Die Einsatzmaßnahmen seien eine Reaktion auf die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Anzahl von Schleusungen, die unter teils lebensgefährlichen Umständen stattfinden, heißt es aus dem Präsidium. Allein in der vergangenen Woche seien knapp 600 Migranten aufgegriffen und 50 Schleusungen gestoppt worden. Vor allem in der Region zwischen Burghausen und Passau habe die Zahl der Großschleusungen mit Gruppen von über zehn Personen stark zugenommen. Wie lange die verstärkten Grenzkontrollen andauern, hänge von der Lage ab.

Hier gibt es stationäre Kontrollen

Die Bayerische Grenzpolizei wurde im Juli 2018 als Folge der Migrationskrise in Sommer und Herbst 2015 wiedereingeführt. Bisher führte sie hauptsächlich im Grenzstreifen Schleierfahndungen durch und hat die Bundespolizei bei Kontrollen unterstützt. Die Bundespolizei hat bereits drei stationäre Kontrollen in Kirchdorf am Inn im Landkreis Rottal-Inn, an der A3 bei Pocking und in Wegscheid (beides Landkreis Passau) eingerichtet.