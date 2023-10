Pferd, Hund und Drohne: Verstärkte Kontrollen im Grenzraum

Kontrolle auch mit Polizeihund und Drohne

Weitere Beamte inspizieren gerade den Innenraum eines gelben Sprinters mit ukrainischem Kennzeichen. Ein Mercedesfahrer aus Belarus wird daneben zum Aussteigen aufgefordert. Ein Polizeihund schnuppert an Gepäckstücken, die eine kleine Gruppe von Reisenden aus ihrem Kleintransporter geladen haben. Über allen schwebt eine Drohne der Polizei, sie könnte zum Beispiel kleine Lüftungsschlitze in LKW-Planen entdecken, die vom Boden aus nicht erkennbar sind.

Nicht nur Schleusungen, sondern auch Drogen und Waffen

Es ist tägliche Arbeit für die Polizisten an der tschechischen Grenze, doch heute sind sie in großer Personalstärke da. Entsprechend mehr Fahrzeuge werden auch kontrolliert. Sie haben es nicht nur auf illegale Migranten und Schleuser abgesehen. Den Fahndern geht oftmals täglich ein ganzer Strauß an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ins Netz: geschmuggelte Drogen, Waffen oder auch Führerscheinlose, die trotzdem fahren, per Haftbefehl Gesuchte oder abgelaufene Versicherungspapiere von Fahrzeugen.

Verstärkte Kontrollen, aber keine Grenzkontrollen

Solch verstärkte Kontrollen werden in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder mal stattfinden bei Waidhaus, kündigt Michael Mühlbauer an. Er ist der Leiter der Grenzpolizei Waidhaus, die zusammen mit der Bundespolizei und dem Zoll die Schleierfahndung im Grenzraum macht. Das Wort Grenzkontrollen nimmt er nicht in den Mund, die müssten politisch angeordnet werden. Und das sei hier an der deutsch-tschechischen Grenze derzeit nicht der Fall. Außerdem darf stationäre Grenzkontrollen nur die Bundespolizei vollziehen. Wann und wo genau die Schwerpunktkontrollen der Grenzpolizei in den kommenden Wochen stattfinden, bleibt geheim. Ob und wie oft die Reiterstaffel darin wieder eingebunden wird, steht noch nicht fest.

Viele Schleusungen im Herbst

Erst am Montag hat die Bundespolizei 23 illegale Migranten bei Weiden und Vohenstrauß aufgegriffen. Die Monate im Herbst gelten als "schleusungsintensiv", das zeigt die Erfahrung der Polizei aus den vergangenen Jahren. Aber auch die Zahl der Fälle, die auf den Schreibtischen der Staatsanwaltschaft Weiden liegen. Etwa die Hälfte der Schleusungen, die in Weiden vor Gericht landen, starten in Serbien, sagt Wolfgang Voit, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Weiden. Weiteres häufiges Startland der Fahrten ist Rumänien. In den Autos oder auf den LKW-Ladeflächen werden viele Syrer transportiert, aber auch Türken aus den Kurdengebieten und vereinzelt werden inzwischen auch Inder von Serbien aus illegal nach Deutschland gebracht.