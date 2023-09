Mehr Kontrollen: 43 Flüchtlinge in Transporter entdeckt

In Niederbayern hat die Bundespolizei mehr als 40 Flüchtlinge in einem Kleintransporter entdeckt. Die Menschen seien in dem Lieferwagen zusammengepfercht gewesen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei in Passau. Der mutmaßliche Schleuser konnte entkommen.

Hunde und Hubschrauber suchen nach Schlepper

Die Polizisten hatten den Transporter am Dienstagmittag an der Anschlussstelle Pocking der Autobahn 3 kontrolliert, wenige Kilometer hinter der Grenze zu Österreich. In dem Fahrzeug waren 43 Flüchtlinge und der verdächtige Schleuser. Dieser konnte fliehen. Laut dem Polizeisprecher wurde mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Menschenschlepper gefahndet.

Die Herkunft der 43 Flüchtlinge ist noch unklar. Die Männer, Frauen und Kinder sind in die Bundespolizeiinspektion nach Passau gebracht worden. Dort soll die Identität der Flüchtlinge geklärt werden.

Zahlreiche illegale Einreisen registriert

Die benachbarte Bundespolizeiinspektion im oberbayerischen Freilassing berichtete, dass die Beamten allein am Montag 101 unerlaubte Einreisen registriert hätten. Auch in Burghausen sei am frühen Montagmorgen ein Kleintransporter mit insgesamt 17 Menschen darin entdeckt worden.

Genauso werden immer wieder Schleusungen in der Oberpfalz, an der Grenze zu Tschechien, aufgedeckt. Waidhaus gilt als Nebenarm der Balkanroute. Die schleusungsintensiven Monate hätten jetzt im Herbst begonnen, hieß es von der Polizei am Dienstag.

