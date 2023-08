Nach Regen hält der Spätsommer in Bayern Einzug

Bayern liegt in der Nacht auf Dienstag und am Dienstag selbst im Bereich der Tiefdruckzone Erwin, die sich vom Norden Italiens über den östlichen Alpenraum bis nach Tschechien erstreckt. Sie sorgt für stark bewölktes Wetter und es fällt immer wieder, vor allem in der Nacht zu Dienstag im Süden und Osten nochmals teils kräftig und ergiebig Regen. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen Teilen Bayerns vor ergiebigem Dauerregen.

So sind bis Dienstagabend im Süden und Osten nochmals 15 bis 30 Liter/m², in Staulagen des Allgäus bis zu 50 Liter/m² möglich. In Teilen Franken muss zwischen 5 und 15 Liter auf dem Quadratmeter gerechnet werden, in Unterfranken regnet es kaum und hier sind nur um die 5 Liter/m² zu erwarten. Insgesamt werden im Laufe des Dienstags die Regenfälle vielerorts weniger und es gibt dann auch schon längere trockene Abschnitte.