Hochwasser in Slowenien: THW stellt erste Brücke fertig

Das Technische Hilfswerk (THW) hat Sonntagnachmittag die erste Behelfsbrücke in der Ortschaft Prevalje im Norden Sloweniens nahe der österreichischen Grenze fertiggestellt. Das hat das THW auf BR-Anfrage mitgeteilt. Die Anwohner zeigen mit Selbstgebackenem ihre Dankbarkeit. Kommende Woche startet das Hilfswerk eine zweite Behelfsbrücke im Ort errichten.

THW baut Brücke in drei Tagen

Etwa 30 Hilfskräfte aus Ortsverbänden Freising, Dachau und Fürth waren an dem Aufbau der Behelfsbrücke vom Konstruktions-Typ "Bailey-Brücke" beteiligt. Innerhalb von drei Tagen konnte das THW so die zweigeteilte Ortschaft Prevalje wieder für den Straßenverkehr verbinden. "Der Einsatz ist organisatorisch perfekt gelaufen", sagte ein Pressesprecher. Zunächst habe man die Stahl- und Holzelemente der Brücke verbunden. Anschließend wurde die Konstruktion auf Rollen gehoben, um sie von dem gegenüberliegenden Ufer über den Fluss zu ziehen. Im Nachgang wird die Brücke noch mit der Fahrbahn verbunden.

Unwetter hatten Stadt getrennt

Für die Bevölkerung kann die Behelfsbrücke voraussichtlich Mitte kommender Woche freigegeben werden. Die Behelfsbrücke ist 30 Meter lang und für Belastungen von bis zu 30 Tonnen ausgelegt. Durch die Zerstörung aller Straßenbrücken bei den jüngsten schweren Unwettern waren die beiden Stadtteile von Prevalje nur über einen Umweg von rund 45 Minuten erreichbar. Anfang kommender Woche beginnt das Team des THW mit dem Bau einer zweiten Behelfsbrücke. Diese wird ebenfalls im Ort Prevalje errichtet werden.

Bevölkerung dankbar für Einsatz

Ein Pressesprecher des THW berichtete dem BR am Sonntag, dass die Hilfskräfte viel Dankbarkeit aus der Bevölkerung erfahren. Anwohner hätten bereits Essen, selbstgebackene Kekse und Dankeskarten vorbeigebracht. Das THW ist schon seit Montag in Slowenien im Einsatz. Die Hilfskräfte sind unter anderem mit einem Schreitbagger, Kettenbagger und weiteren Gerätschaften vor Ort, um Flussbetten und Straßen von Trümmern und Schutt zu räumen oder Zufahrtswege wiederherzustellen.

EU sagt 400 Millionen Euro Hilfen zu

Die Hilfsorganisation reagiert mit ihren Entsendungen auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung. Überschwemmungen und Erdrutsche hatten in dem Land enorme Schäden angerichtet. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Brücken wurden weggerissen. Ein Bild von dem verwüsteten Land machte sich am Mittwoch auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie kündigte insgesamt 400 Millionen Euro EU-Hilfen an, 100 Millionen davon in diesem Jahr und 300 Millionen im nächsten Jahr.