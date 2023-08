Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Ab Freitag: Stammstrecke der Münchner S-Bahn zehn Tage gesperrt

Ab Freitag: Stammstrecke der Münchner S-Bahn zehn Tage gesperrt

Wer mit der S-Bahn in die Münchner Innenstadt will, wird in nächster Zeit erst einmal ausgebremst: Vom 11. bis 21. August bleibt die Stammstrecke gesperrt. In der Zeit sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden – im wahrsten Sinne des Wortes.