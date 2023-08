CO2-Speicher und Naturidyll: Die Rückkehr der Moore in Bayern

Nicht alle Moore kann man retten

Aber nicht alle Moore, in die Menschen früher eingegriffen haben, sind so intakt, dass man sie problemlos wieder vernässen kann. Manche wurden so erfolgreich trockengelegt, dass kaum etwas oder nichts mehr davon übriggeblieben ist. In anderen wurde das Torfmoos massiv abgebaut und damit der Moorkörper zerstört.

Alfred Ringler, heute im Ruhestand, hat für das Bayerische Umweltministerium jahrzehntelang den Zustand der Moore im Freistaat untersucht. Nach seinen Daten ist bereits in den 1960er-Jahren ein Großteil der südostbayerischen Moore unrettbar verloren gegangen. Seitdem habe sich ihre Fläche noch einmal von 13.000 auf 7.500 Hektar reduziert. In Oberbayern sind die meisten Moorflächen laut dem Experten in den Landkreisen Traunstein, Rosenheim und Erding verschwunden, ebenso im Raum Mühldorf und Altötting.

Umweltbewusste Gartenfreunde kaufen torffreie Pflanzenerde

In der Bevölkerung steigt inzwischen spürbar das Verständnis für die Rettung der Moore. Wanderer bewundern die Ursprünglichkeit und Wildnis solcher nutzungsfreien Oasen. Sie strahlen fast immer eine unglaubliche Ruhe und fast mystische Stimmung aus. Viele wissen heute auch, dass Moore als CO2-Speicher und für die Artenvielfalt immens wichtig sind. Auch im Alltag kann man was tun: Umweltbewusste Gartenbesitzer und Blumenfreunde kaufen nur torffreie Erde für ihre Pflanzen.