Endlich Duschen auf Pürschling-Berghütte: Wasserleitung im Bau

Endlich die eine Wasserleitung zum August-Schuster-Haus am Pürschling in den Ammergauer Alpen im Bau. Sie soll im Frühjahr 2024 angeschlossen werden. Dann soll es möglich sein, auf der großen Berghütte zu duschen. Sowohl Frischwasser als auch das Abwasser sollen dann endlich durch Leitungen fließen.

Nicht genug Wasser auf der DAV-Hütte

Die Sanitäranlagen sind in der DAV-Hütte auf 1.564 Metern Seehöhe bereits umgebaut und modernisiert. Schon vor langer Zeit wurde festgelegt, dass es eine Frischwasser- und eine Abwasserleitung aus dem Tal für die Hütte geben muss, denn die Quelle vor Ort liefert nicht konstant die gleiche Wassermenge. Auch die Kleinkläranlage braucht eine gleichmäßige Menge an Fäkalien, um gut zu arbeiten. Auf einer Hütte mit bis zu 400 Gästen an sonnigen Bergtagen und knapp 60 Betten für Übernachtungsgäste ist das aber nicht wirklich der Fall.

Manchmal wird Wasser mit dem Traktor geholt

Hüttenwirt Hubert Spindler ist seit 15 Jahren Pächter und hatte oft Glück. In manchen Jahren aber musste er Wasser aus dem Tal nach oben transportieren. Einen lebensmittelechten 1.000-Liter-Tank hatte er dazu an einem Traktor montiert. Nach einem Winter zum Beispiel ging der wenige gefallene Schnee komplett als Lawine ab und es blieb nichts für die Quelle oberhalb der Hütte übrig. Damals war die erste Wasserversorgungsfahrt bereits an Pfingsten nötig.