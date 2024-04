Großer Branchentreff: Zukunftswerkstatt der Autoindustrie

Auf neue Geschäftsfelder setzen, sich breiter aufstellen

Die Aufträge für einzelne Produkte aus der Autoindustrie laufen jetzt nach einigen Jahren langsam aus. Dafür entwickeln und produzieren seine 170 Mitarbeiter ganze Systeme für seine Kunden wie Siemens, Porsche oder die Bahn.

Auf neue Geschäftsfelder setzen, sich breiter aufstellen, das war für Josef Metz der Schlüssel zum Erfolg. Jeder Autozulieferer braucht allerdings eine individuelle Lösung, um die Transformation zu bewältigen, sagt Robert Lanig. Er leitet bei der Metropolregion Nürnberg seit zwei Jahren das Projekt transform_EMN. In der Metropolregion Nürnberg, zu der auch weite Teile der Oberpfalz gehören, gibt es 500 Autozulieferer, vorrangig mittlere und kleinere Unternehmen. Insgesamt sind laut Lanig 100.000 Menschen in dem Wirtschaftszweig beschäftigt.

Zulieferer hängen am Tropf der Autoindustrie

Die Herausforderungen sind enorm: Noch ist das Verbrennergeschäft profitabel. Doch gleichzeitig müssen die Unternehmen in die Zukunft investieren und umstellen. E-Mobilität, Wasserstoffantrieb, autonomes Fahren sind die Schlagworte. Dazu kommen die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für alle Betriebe derzeit, nämlich Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Auflagen bei den Lieferketten. Die Zulieferer hängen am Tropf der Autoindustrie. Sie wiederum ist auf dem Weltmarkt mit Unwägbarkeiten nicht nur in China konfrontiert. Der Verkauf von E-Autos schwächelt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland hinkt hinterher.

Und auch die großen Autokonzerne strukturieren um, setzen ihre Beschäftigten in ganz anderen Bereichen im Inneren der Konzerne ein, vergeben weniger nach draußen. Das alles bedeutet für die Autozulieferer in der Oberpfalz derzeit weniger Aufträge und sinkende Margen.

Weg in die Zukunft ist "anstrengend"

Um die Betriebe in der Metropolregion Nürnberg zu unterstützen, vernetzt das Projekt transform_EMN Wirtschaft, Wissenschaft und Politik miteinander. 450 Vertreter aus diesen Bereichen haben sich am Mittwoch in Amberg zum Austausch getroffen und holen sich neuen Input.

Der Weg in die Zukunft ist intensiv und anstrengend, sagt Josef Metz in Kümmersbruck. Er hat schon vor einigen Jahren die Umstrukturierung begonnen. Vom Spezialisten zum Generalisten, das sei für ihn der Weg gewesen. Eine doppelte Transformation in andere Märkte, aber auch in andere Technologien hat er hinter sich. Und der Weg geht weiter, sagt er. Die nächste Transformation sei der Umgang mit dem Fachkräftemangel.